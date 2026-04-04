¿Cuándo se estrena Euphoria 3? Fecha confirmada y detalles del regreso

La espera terminó para los fans de Euphoria. Tras varios retrasos y especulación, la tercera temporada de la exitosa serie de HBO ya tiene fecha de estreno confirmada, marcando el regreso de uno de los dramas juveniles más influyentes de los últimos años.

La tercera temporada llegará este 2026. / HBO

¿Cuándo se estrena Euphoria 3?

HBO anunció que la temporada 3 se estrenará el próximo viernes 12 abril de 2026.

El lanzamiento marcará el regreso de la serie después de casi cuatro años desde su segunda temporada, lo que ha elevado considerablemente la expectativa entre los seguidores.

Además, los episodios se estrenarán de forma semanal, manteniendo el formato que ha caracterizado a la producción.

La fecha de estreno de la temporada 3 de ‘Euphoria’ será el 12 de abril 2026. / IG: @euphoria

¿De qué tratará la temporada 3 de Euphoria?

Una de las principales novedades es que la historia dará un salto temporal de aproximadamente cinco años, dejando atrás la etapa escolar de los personajes para adentrarse en su vida adulta.

El creador de la serie, Sam Levinson, explicó que este cambio permitirá explorar nuevas etapas y conflictos más complejos, alineados con la evolución de los protagonistas.

Entre los elementos que ya se conocen: Cassie y Nate están casados , y la historia mostrará cómo lidian con las responsabilidades de su relación, la vida profesional y nuevos conflictos.

Lexi trabaja como showrunner de una estrella interpretada por una invitada especial.

Maddy se mudó a Hollywood para perseguir sus sueños.

Jules continúa en la escuela, siguiendo un camino más estable. Este salto temporal abre la puerta a una narrativa completamente distinta, más adulta y con problemas alejados de la secundaria, pero igual de intensos.

¿Qué pasará con Rue?

Rue, interpretada por Zendaya, continuará enfrentando las consecuencias de su pasado, en una trama que promete ser más oscura y madura

Se reveló que la trama dio un salto de cinco años. / IG: @euphoria

Elenco confirmado de Euphoria 3

La nueva temporada traerá de regreso al reparto principal: Zendaya como Rue

Sydney Sweeney como Cassie

Alexa Demie como Maddy

Hunter Schafer como Jules

Jacob Elordi como Nate Jacobs

Maude Apatow como Lexi Y se suman figuras de alto perfil: Rosalía

Sharon Stone