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Trump lanza ultimátum a Irán: 48 horas para acuerdo sobre Ormuz o advierte “infierno”

Donald Trump. / AP
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:04 - 04 abril 2026
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La tensión escala en Medio Oriente tras un ultimátum que podría impactar al mundo entero.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum directo a Irán: tiene 48 horas para alcanzar un acuerdo o reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, de lo contrario, advirtió que “el infierno se desatará”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum directo a Irán. / AP

¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes del comercio energético mundial, ya que por ahí transita cerca del 20% del petróleo global.

Su cierre o restricción, en medio del conflicto en Medio Oriente, ha generado preocupación internacional por el impacto directo en los precios del petróleo y el suministro energético a nivel global.

La crisis se remonta a semanas recientes, cuando tensiones militares entre Estados Unidos, Israel e Irán derivaron en ataques y represalias que afectaron el tránsito marítimo en la zona.

El estrecho de Ormuz es uno de los puntos más importantes del comercio energético mundial. / AP

Ultimátum de Trump: “El tiempo se acaba”

A través de su red Truth Social, Trump recordó que previamente había dado un plazo de 10 días a Irán para llegar a un acuerdo o abrir el paso marítimo. Ahora, ese tiempo se ha reducido a solo 48 horas.

¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para llegar a un acuerdo o abrir el estrecho de Ormuz? Se acaba el tiempo: quedan 48 horas para que se desate el infierno sobre ellos. ¡Gloria a Dios!”, escribió el mandatario, intensificando su discurso y presión sobre Teherán.

Trump recordó que previamente había dado un plazo de 10 días a Irán para llegar a un acuerdo. / AP

El republicano también ha advertido que, de no cumplirse sus exigencias, Estados Unidos podría atacar infraestructura energética iraní, incluyendo plantas eléctricas.

Escalada de tensión y riesgo global

El ultimátum ocurre en medio de una escalada militar que ya incluye ataques, derribos de aeronaves y tensiones diplomáticas sin avances claros en negociaciones.

Por su parte, Irán ha rechazado ceder ante presiones y mantiene una postura firme sobre el control del estrecho, considerado una ventaja estratégica clave.

Analistas advierten que cualquier acción militar en la zona podría tener consecuencias no solo regionales, sino también económicas a escala global, debido a la dependencia del petróleo que circula por este punto.

En respuesta al ultimátum de Trump, Irán había amenazado con cerrar “por completo” el estrecho de Ormuz. / AP
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