Suben tarifas del Tren Suburbano: esto pagarás por cada viaje en 2026
El Tren Suburbano, uno de los principales medios de transporte entre la Ciudad de México y el Estado de México, aplicará un ajuste en sus tarifas a partir de este domingo, lo que impactará directamente en el gasto diario de los usuarios.
¿Cuánto costará el pasaje del Tren Suburbano?
De acuerdo con información oficial del sistema, el nuevo esquema tarifario contempla incrementos tanto en viajes cortos como largos.
Viaje corto (0 a 12.89 km): pasará a 11.50 pesos
Viaje largo (12.9 a 25.59 km): costará 26.50 pesos
Este ajuste representa un aumento de 50 centavos en el viaje corto y de 1 peso en el viaje largo, respecto a las tarifas anteriores.
¿Cuándo aplicará la nueva tarifa?
La nueva tarifa del Tren Suburbano entrará en vigor a partir de este domingo 5 de abril, por lo que desde ese día los usuarios deberán pagar el costo actualizado en todos los viajes realizados en este sistema de transporte.
¿Cuáles son las estaciones del Tren Suburbano?
La línea del Tren Suburbano recorre varios puntos clave entre la Ciudad de México y el Estado de México, facilitando la movilidad diaria de miles de personas.
Las estaciones son:
Buenavista
Fortuna
Tlalnepantla
San Rafael
Lechería
Tultitlán
Cuautitlán
April 4, 2026