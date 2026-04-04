Suben tarifas del Tren Suburbano: esto pagarás por cada viaje en 2026

El Tren Suburbano, uno de los principales medios de transporte entre la Ciudad de México y el Estado de México, aplicará un ajuste en sus tarifas a partir de este domingo, lo que impactará directamente en el gasto diario de los usuarios.

Usuarios deberán pagar más por sus traslados diarios entre CDMX y Estado de México../ X

¿Cuánto costará el pasaje del Tren Suburbano?

De acuerdo con información oficial del sistema, el nuevo esquema tarifario contempla incrementos tanto en viajes cortos como largos. Viaje corto (0 a 12.89 km): pasará a 11.50 pesos

Viaje largo (12.9 a 25.59 km): costará 26.50 pesos Este ajuste representa un aumento de 50 centavos en el viaje corto y de 1 peso en el viaje largo, respecto a las tarifas anteriores.

El ajuste impacta tanto viajes cortos como recorridos largos en la línea Buenavista–Cuautitlán. / X: @Suburbanos

¿Cuándo aplicará la nueva tarifa?

La nueva tarifa del Tren Suburbano entrará en vigor a partir de este domingo 5 de abril, por lo que desde ese día los usuarios deberán pagar el costo actualizado en todos los viajes realizados en este sistema de transporte.

Desde este 5 de abril aplican los nuevos precios del Tren Suburbano. / X

¿Cuáles son las estaciones del Tren Suburbano?

La línea del Tren Suburbano recorre varios puntos clave entre la Ciudad de México y el Estado de México, facilitando la movilidad diaria de miles de personas. Las estaciones son: Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Tultitlán

Cuautitlán