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Comen tacos, no se bañan y duermen flotando: así viven los astronautas rumbo a la Luna

Los tripulantes de Artemis II buscan poner las bases para el regreso a la Luna en 2028/AP
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 20:32 - 03 abril 2026
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La misión Artemis II está conformada por cuatro tripulantes que se las deberán ingeniar durante 10 días para vivir en condiciones especiales

La misión Artemis II de la NASA no solo representa un avance en la exploración espacial después de más de 50 años de visitar a la Luna, también muestra cómo los astronautas adaptan su vida cotidiana en condiciones extremas, donde actividades como comer, dormir o asearse funcionan de forma distinta dentro de la cápsula Orion.


Durante el viaje, que durará cerca de 10 días, la tripulación, conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, también especialista de la Agencia Espacial de Canadá, deberá convivir en un espacio reducido, con sistemas diseñados para operar en microgravedad.

Los tripulantes de la misión Artemis II se las debe ingeniar para llevar una vida normal en el espacio/IG: @nasa

Dormir en bolsas sujetas a la nave

Las imágenes difundidas muestran que los astronautas no utilizan camas, sino bolsas de dormir ancladas a las paredes, lo que evita que floten mientras descansan.


Cada integrante ocupa distintos puntos dentro de la nave, adaptándose al espacio disponible.

Baño espacial con sistema de succión

Uno de los mayores retos es el uso del baño. A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II cuenta con una “sala de higiene” más moderna y con mayor privacidad, incluso con una puerta.


El sistema funciona con succión para manejar los desechos en ausencia de gravedad y está diseñado para ser más cómodo y funcional para la tripulación.

El viaje de la Tierra a la Luna y viceversa durará unos 10 días aproximadamente/AP

Sin regaderas: higiene con toallas

Los astronautas no se bañan con agua. En su lugar utilizan:

  • toallas húmedas

  • champú sin enjuague

  • kits de higiene personal


Esto evita que el agua se disperse dentro de la nave.

Qué comen: tacos, tortillas y menú de 189 alimentos

Uno de los aspectos más llamativos es la alimentación. La NASA diseñó un menú con 189 alimentos distintos, todos adaptados para consumirse sin refrigeración y en microgravedad.


Entre los alimentos incluidos destacan:

  • Tortillas de harina (alrededor de 58 piezas), utilizadas en lugar de pan para evitar migajas

  • Tacos en versiones adaptadas para el espacio

  • Brisket de res (carne asada)

  • Macarrones con queso

  • Quiche de verduras y ensaladas

  • Granola y frutos secos

  • Salsas picantes (al menos cinco tipos) para intensificar el sabor

  • Postres como galletas y chocolate


En bebidas, incluyen:

  • café

  • té verde

  • smoothies de mango o durazno

  • bebidas rehidratables


Los alimentos son deshidratados, termoestabilizados o listos para consumir, y se preparan con agua o calor dentro de la nave.

El menú de los tripulantes de Artemis II incluye 58 tortillas de harina/Pixabay

Música en el espacio: de Bowie a BTS

La misión también incorpora una playlist oficial, llamada NASA Moon Tunes Artemis II, disponible en Spotify e iTunes que acompañará a la tripulación durante el viaje.


Entre los artistas incluidos destacan David Bowie y BTS, como parte de una selección pensada para acompañar el trayecto en un entorno aislado.


La playlist abarca múltiples géneros y generaciones, mezclando clásicos con éxitos contemporáneos:


Clásicos del Espacio:

David Bowie: Con temas icónicos como "Space Oddity" y "Starman".

The Beatles: Incluyendo "Across the Universe".

Frank Sinatra: Con el infaltable "Fly Me to the Moon".

Elton John: Representado por "Rocket Man".


Artistas Contemporáneos:

BTS: El grupo de K-pop es una de las inclusiones más populares.

Adele: Con baladas que acompañan los momentos de reflexión.

Coldplay: Incluyendo temas como "A Sky Full of Stars".

Ariana Grande: Presente en la selección moderna.

Katy Perry: Otra de las artistas pop integradas a la lista.


Otros Iconos: La lista también incluye música de Michael Jackson, Bruno Mars y Queen.

Vida en un espacio reducido

Las imágenes muestran la cápsula Orion como un entorno compacto donde se realizan todas las actividades: comer, dormir, trabajar y asearse.


El diseño obliga a optimizar cada espacio, convirtiendo la nave en un sistema multifuncional.

Preparación para futuras misiones

Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y servirá como prueba para futuros viajes a la Luna.


Además de la tecnología, permitirá analizar cómo los astronautas se adaptan a una vida donde incluso acciones básicas como alimentarse o descansar requieren soluciones específicas.

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