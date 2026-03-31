Artemis II: así puedes ver EN VIVO la histórica misión de la NASA rumbo a la Luna

La cuenta regresiva ha comenzado. La NASA confirmó que la misión Artemis II, uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de los últimos años, despegará en abril y podrá seguirse completamente en vivo desde distintas plataformas digitales.

Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis, que llevará a cuatro astronautas a rodear la Luna en una misión clave para el futuro de la exploración espacial.

La misión Artemis II despegará en abril y podrá seguirse completamente en vivo / FB: @NASAArtemis

¿Dónde ver EN VIVO la misión Artemis II?

La NASA no quiere que nadie se pierda este momento histórico, por lo que habilitó varias opciones para seguir cada segundo del lanzamiento, el recorrido y el regreso de la nave.

El despegue está programado para el 1 de abril a las 6:24 p.m. (hora del este), es decir, alrededor de las 2:00 p.m. en México, desde el Centro Espacial Kennedy.

Plataformas disponibles:

NASA+ y YouTube : transmisión principal desde la mañana del lanzamiento

YouTube en español : cobertura especial para público hispanohablante

Señal desde la nave Orión : imágenes en tiempo real si las condiciones lo permiten

Seguimiento en vivo de la nave : Sitio oficial de la NASA App oficial



La misión será darle una vuelta a la Luna y regresar a la Tierra / FB: @NASAArtemis

Así podrás seguir a la nave Orión en tiempo real

La NASA implementará el sistema AROW, que permitirá ver la ubicación exacta de la nave durante toda la misión.

"Este sistema proporcionará información constante en tiempo real desde aproximadamente un minuto después del despegue hasta la reentrada atmosférica de Orion a la Tierra al final de la misión", explica la NASA.

Christina Koch será la primera mujer en viajar a la Luna / FB: @NASAArtemis

¿Quiénes viajan a la Luna?

La tripulación está conformada por cuatro astronautas con amplia experiencia:

Reid Wiseman (Comandante)

Victor Glover (Piloto)

Christina Koch (Especialista)

Jeremy Hansen (Especialista)

Entre los hitos, destaca que Christina Koch será la primera mujer en viajar a la Luna, mientras que Hansen será el primer no estadounidense en una misión lunar.

A diferencia de las misiones Apolo, esta no aterrizará en la Luna / FB: @NASAArtemis

¿Cómo será la misión Artemis II?

A diferencia de las misiones Apolo, esta no aterrizará en la Luna. La nave Orión realizará un vuelo de “retorno libre”, rodeando el satélite y regresando a la Tierra aprovechando la gravedad.

Objetivos clave: Validar sistemas de soporte vital

Practicar maniobras espaciales

Evaluar condiciones para futuras misiones

Los riesgos de viajar al espacio profundo

La NASA ha advertido que este tipo de misiones no están exentas de peligro, especialmente por los efectos en el cuerpo humano.

"El cuerpo humano en el espacio puede perder entre un 1% y 1.5% de densidad ósea mensual y sufrir problemas de visión debido al desplazamiento de líquidos hacia la cabeza", señalan los informes médicos de la agencia.