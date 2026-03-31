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Artemis II: así puedes ver EN VIVO la histórica misión de la NASA rumbo a la Luna
La cuenta regresiva ha comenzado. La NASA confirmó que la misión Artemis II, uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de los últimos años, despegará en abril y podrá seguirse completamente en vivo desde distintas plataformas digitales.
Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis, que llevará a cuatro astronautas a rodear la Luna en una misión clave para el futuro de la exploración espacial.
¿Dónde ver EN VIVO la misión Artemis II?
La NASA no quiere que nadie se pierda este momento histórico, por lo que habilitó varias opciones para seguir cada segundo del lanzamiento, el recorrido y el regreso de la nave.
El despegue está programado para el 1 de abril a las 6:24 p.m. (hora del este), es decir, alrededor de las 2:00 p.m. en México, desde el Centro Espacial Kennedy.
Plataformas disponibles:
NASA+ y YouTube: transmisión principal desde la mañana del lanzamiento
YouTube en español: cobertura especial para público hispanohablante
Señal desde la nave Orión: imágenes en tiempo real si las condiciones lo permiten
Seguimiento en vivo de la nave:
Sitio oficial de la NASA
App oficial
Así podrás seguir a la nave Orión en tiempo real
La NASA implementará el sistema AROW, que permitirá ver la ubicación exacta de la nave durante toda la misión.
"Este sistema proporcionará información constante en tiempo real desde aproximadamente un minuto después del despegue hasta la reentrada atmosférica de Orion a la Tierra al final de la misión", explica la NASA.
¿Quiénes viajan a la Luna?
La tripulación está conformada por cuatro astronautas con amplia experiencia:
Reid Wiseman (Comandante)
Victor Glover (Piloto)
Christina Koch (Especialista)
Jeremy Hansen (Especialista)
Entre los hitos, destaca que Christina Koch será la primera mujer en viajar a la Luna, mientras que Hansen será el primer no estadounidense en una misión lunar.
¿Cómo será la misión Artemis II?
A diferencia de las misiones Apolo, esta no aterrizará en la Luna. La nave Orión realizará un vuelo de “retorno libre”, rodeando el satélite y regresando a la Tierra aprovechando la gravedad.
Objetivos clave:
Validar sistemas de soporte vital
Practicar maniobras espaciales
Evaluar condiciones para futuras misiones
Los riesgos de viajar al espacio profundo
La NASA ha advertido que este tipo de misiones no están exentas de peligro, especialmente por los efectos en el cuerpo humano.
"El cuerpo humano en el espacio puede perder entre un 1% y 1.5% de densidad ósea mensual y sufrir problemas de visión debido al desplazamiento de líquidos hacia la cabeza", señalan los informes médicos de la agencia.
Artemis II no solo busca regresar a la humanidad a la Luna, sino sentar las bases para futuras misiones a Marte. Este vuelo marcará un antes y un después en la exploración espacial moderna.
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