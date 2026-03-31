Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Artemis II: así puedes ver EN VIVO la histórica misión de la NASA rumbo a la Luna

La NASA reconoce que este tipo de misiones no están exentas de peligro / FB: @NASAArtemis
Jorge Reyes
Jorge Reyes 15:52 - 31 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Transmitirá en tiempo real el primer vuelo tripulado que rodeará el satélite desde el programa Artemis

La cuenta regresiva ha comenzado. La NASA confirmó que la misión Artemis II, uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de los últimos años, despegará en abril y podrá seguirse completamente en vivo desde distintas plataformas digitales.

Se trata del primer vuelo tripulado del programa Artemis, que llevará a cuatro astronautas a rodear la Luna en una misión clave para el futuro de la exploración espacial.

La misión Artemis II despegará en abril y podrá seguirse completamente en vivo / FB: @NASAArtemis

 ¿Dónde ver EN VIVO la misión Artemis II?

La NASA no quiere que nadie se pierda este momento histórico, por lo que habilitó varias opciones para seguir cada segundo del lanzamiento, el recorrido y el regreso de la nave.

El despegue está programado para el 1 de abril a las 6:24 p.m. (hora del este), es decir, alrededor de las 2:00 p.m. en México, desde el Centro Espacial Kennedy.

Plataformas disponibles:

  • NASA+ y YouTube: transmisión principal desde la mañana del lanzamiento

  • YouTube en español: cobertura especial para público hispanohablante

  • Señal desde la nave Orión: imágenes en tiempo real si las condiciones lo permiten

  • Seguimiento en vivo de la nave:

    • Sitio oficial de la NASA

    • App oficial

La misión será darle una vuelta a la Luna y regresar a la Tierra / FB: @NASAArtemis

Así podrás seguir a la nave Orión en tiempo real

La NASA implementará el sistema AROW, que permitirá ver la ubicación exacta de la nave durante toda la misión.

"Este sistema proporcionará información constante en tiempo real desde aproximadamente un minuto después del despegue hasta la reentrada atmosférica de Orion a la Tierra al final de la misión", explica la NASA.
Christina Koch será la primera mujer en viajar a la Luna / FB: @NASAArtemis

¿Quiénes viajan a la Luna?

La tripulación está conformada por cuatro astronautas con amplia experiencia:

  • Reid Wiseman (Comandante)

  • Victor Glover (Piloto)

  • Christina Koch (Especialista)

  • Jeremy Hansen (Especialista)

Entre los hitos, destaca que Christina Koch será la primera mujer en viajar a la Luna, mientras que Hansen será el primer no estadounidense en una misión lunar.

A diferencia de las misiones Apolo, esta no aterrizará en la Luna / FB: @NASAArtemis

¿Cómo será la misión Artemis II?

A diferencia de las misiones Apolo, esta no aterrizará en la Luna. La nave Orión realizará un vuelo de “retorno libre”, rodeando el satélite y regresando a la Tierra aprovechando la gravedad.

Objetivos clave:

  • Validar sistemas de soporte vital

  • Practicar maniobras espaciales

  • Evaluar condiciones para futuras misiones

 Los riesgos de viajar al espacio profundo

La NASA ha advertido que este tipo de misiones no están exentas de peligro, especialmente por los efectos en el cuerpo humano.

"El cuerpo humano en el espacio puede perder entre un 1% y 1.5% de densidad ósea mensual y sufrir problemas de visión debido al desplazamiento de líquidos hacia la cabeza", señalan los informes médicos de la agencia.

Artemis II no solo busca regresar a la humanidad a la Luna, sino sentar las bases para futuras misiones a Marte. Este vuelo marcará un antes y un después en la exploración espacial moderna.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Mundo
Últimos videos
Lo Último
17:40 Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
17:32 ¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
17:26 Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
17:04 Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
16:44 Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
16:31 ¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
16:30 México en el Mundial 2026: Así queda el Grupo A
16:25 ¡Suecia regresa al Mundial! Elimina a Polonia y deja a Lewandowski sin despedida
16:24 Copa del Mundo 2026: Este es el grupo de México para el Mundial 2026
16:13 La afición del Congo tiñe de azul el Estadio Guadalajara y arma su propia fiesta
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve 'La Bomba'! Henry Martín entrena al parejo y apunta al Santos Laguna vs América
2
Futbol "No tengo que demostrarle nada a nadie": Julián Quiñones habla sobre su relación con Javier Aguirre en Selección Mexicana
3
Empelotados Esteban Macías de comentarista deportivo a diva de la moda
4
Futbol América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026
5
Futbol Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin refuerzos pese a las bajas por Selección Mexicana
6
NFL Miami Dolphins apunta a ser rival de los 49ers en el Estadio Banorte
Te recomendamos
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
Contra
31/03/2026
Fuerte lluvia sorprende a CDMX hoy: alcaldías afectadas y zonas con encharcamientos
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Futbol
31/03/2026
¿Eliminatoria injusta? Italia brilla, pero queda relegada… mientras Suecia se mete al Mundial
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Contra
31/03/2026
Semana Santa ¿Por qué se tapan los santos en las iglesias durante esta fecha?
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Lucha
31/03/2026
Penta defenderá el campeonato Intercontinental en lucha de escaleras en WrestleMania 42
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
Contra
31/03/2026
Empleo en México arranca 2026 con caída: ¿cómo nos afecta esto?
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?
Futbol
31/03/2026
¿Qué será de Gattuso tras prometer no regresar a Italia si no clasificaba al Mundial 2026?