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Artemis II en Netflix: a qué hora ver el sobrevuelo lunar en vivo este 6 de abril de 2026

El sobrevuelo marcará el regreso de humanos a la órbita lunar desde 1972./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 18:58 - 05 abril 2026
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Netflix y la NASA transmitirán el histórico sobrevuelo lunar de Artemis II este lunes 6 de abril; conoce la hora y cómo verlo en vivo

La misión Artemis II entra en una de sus fases más importantes y ahora millones de personas podrán seguirla en tiempo real. La NASA confirmó que el sobrevuelo lunar de este 6 de abril de 2026 será transmitido en vivo, incluso a través de Netflix.

Este momento forma parte del recorrido de la nave Orión, que transporta a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes ya avanzan en su trayecto rumbo a la Luna.

La transmisión del evento podrá verse en Netflix y la plataforma NASA+./ X: @NASA

El interés global por esta misión ha crecido desde su lanzamiento el pasado 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy, marcando el regreso de vuelos tripulados a la órbita lunar tras más de 50 años.

¿Dónde ver el sobrevuelo lunar de Artemis II en vivo?

El evento será transmitido a través de la plataforma oficial NASA+, pero también podrá verse en Netflix, gracias a un acuerdo previo entre ambas partes para integrar contenido espacial en el servicio de streaming.

Aunque Netflix no transmitió el despegue, ahora sí se sumará a uno de los momentos más importantes del viaje: el paso de la nave por la órbita lunar y su punto más cercano al satélite natural.

La señal de Netflix estará conectada con la transmisión oficial de la NASA, lo que permitirá que el evento llegue a audiencias en todo el mundo.

La nave Orión transporta a cuatro astronautas rumbo a la Luna./ X: @NASA

¿A qué hora ver Artemis II este 6 de abril de 2026?

El sobrevuelo lunar está programado para este lunes 6 de abril a las 12:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que será visible durante el día para el público nacional.

A nivel internacional, el evento podrá seguirse en diferentes horarios, como 13:00 horas en el este de Estados Unidos y 17:00 UTC en Europa, adaptándose a cada región.

La transmisión del evento podrá verse en Netflix y la plataforma NASA+./ Captura de pantalla

Durante este momento, la nave Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna y utilizará su gravedad para ajustar la trayectoria de regreso hacia la Tierra.

La misión tiene previsto concluir el 10 de abril, cuando la cápsula americe en el océano Pacífico, poniendo fin a un viaje de aproximadamente 10 días.

Este sobrevuelo concentra la atención mundial no solo por su valor científico, sino por representar el primer viaje tripulado a la Luna desde la misión Apolo 17 en 1972, consolidando el programa Artemis como una nueva etapa en la exploración espacial.

El evento iniciará a las 12:00 horas (tiempo del centro de México)./ X: @NASA
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