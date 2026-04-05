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Nicolás Maduro lanza mensaje desde prisión en EE.UU. por Semana Santa; llama a la paz y unidad

Nicolás Maduro difundió un mensaje desde prisión en Estados Unidos durante el Domingo de Resurrección./ Donald Trump
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 17:51 - 05 abril 2026
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A 93 días de su captura, Nicolás Maduro publicó un mensaje desde Nueva York durante el Domingo de Resurrección junto a Cilia Flores.

El exmandatario venezolano Nicolás Maduro reapareció públicamente este Domingo de Resurrección con un mensaje difundido desde prisión en Estados Unidos, donde permanece detenido desde inicios de 2026.

A través de su cuenta en X, el también exlíder del gobierno venezolano compartió un pronunciamiento con tono religioso, en el que hizo referencia a la fe, la esperanza y la reconciliación, en medio de su situación legal.

El mensaje fue firmado también por su esposa, Cilia Flores, quien igualmente se encuentra bajo custodia en territorio estadounidense tras su detención en enero pasado.

Maduro utilizó referencias religiosas para hablar de fe, esperanza y verdad./ AP

¿Qué dijo Nicolás Maduro en su mensaje desde prisión?

En su publicación, Maduro utilizó referencias bíblicas propias de la celebración cristiana, destacando ideas como la victoria de la vida sobre la muerte y el triunfo de la verdad.

“Este Domingo de Resurrección es para decir con fuerza que esta es la victoria de la vida y la verdad”, expresó, además de incluir frases como: “No gana la muerte: gana Cristo. No gana la mentira: gana la verdad”.

El exmandatario también pidió bendiciones para Venezuela y el mundo, insistiendo en valores como el amor, la fe y la esperanza, sin hacer referencia directa a su situación judicial.

Contexto: detención en Estados Unidos y proceso legal

Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026 durante la operación denominada “Resolución Absoluta”, ejecutada por fuerzas estadounidenses, la cual incluyó acciones contra instalaciones militares en Venezuela.

Desde entonces, permanece recluido en Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y conspiración, mientras espera que se defina la fecha de su próxima audiencia.

El caso es llevado por el juez Alvin Hallerstein, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, en medio de un contexto de tensión política entre Estados Unidos y Venezuela.

Maduro utilizó referencias religiosas para hablar de fe, esperanza y verdad./ RS
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