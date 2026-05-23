OMS eleva a "muy alto" el riesgo por ébola: ¿qué significa?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó a “muy alto” el nivel de riesgo por el brote de ébola que afecta principalmente a la República Democrática del Congo (RDC), debido al aumento acelerado de contagios y muertes sospechosas relacionadas con el virus Bundibugyo.

De acuerdo con el organismo, actualmente existen 750 casos sospechosos y al menos 177 fallecimientos, reportados.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia ante el aumento de casos sospechosos de ébola en República Democrática del Congo y Uganda. / AP

¿Qué significa el nivel “muy alto”?

Aunque la OMS no utiliza un “semáforo epidemiológico” con colores, sí aplica un sistema técnico llamado Evaluación Rápida de Riesgos (RRA), que clasifica las amenazas sanitarias en cuatro niveles: bajo, moderado, alto y muy alto.

Cuando una enfermedad alcanza el nivel “muy alto”, la OMS considera que: Existe una elevada probabilidad de propagación rápida.

Hay transmisión sostenida entre personas.

El sistema sanitario local podría verse rebasado.

El brote tiene potencial de extenderse regionalmente.

Pese a ello, la organización mantiene el riesgo global en nivel “bajo”.

La OMS aseguró que el riesgo global por el actual brote de ébola sigue siendo bajo. / iStock

La cepa preocupa por falta de vacuna

El brote actual es provocado por la variante Bundibugyo del virus del ébola, una cepa poco frecuente para la que todavía no existe una vacuna o tratamiento aprobado específicamente.

¿Puede convertirse en pandemia?

Hasta ahora, la OMS aclaró que el brote no ha sido catalogado como pandemia, aunque sí fue declarado una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), el máximo mecanismo de alerta sanitaria antes de una emergencia pandémica.

Especialistas señalaron que el ébola es menos contagioso que enfermedades respiratorias como COVID-19 o sarampión, ya que se transmite principalmente por contacto directo con fluidos corporales infectados.

Sin embargo, la OMS advirtió que la rápida expansión del brote, la movilidad de la población y la ausencia de tratamientos específicos aumentan la preocupación internacional.