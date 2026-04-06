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Futbol

Con la competencia interna entre Gudiño y Mier, ¿quién será el portero titular de Cruz Azul?

Kevin Mier y Andrés Gudiño con Cruz Azul | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 12:07 - 06 abril 2026
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De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Director General de RÉCORD el conjunto celeste alternará a sus arqueros

Cruz Azul pasó de un inicio prometedor en el Clausura 2026 a un momento complicado que ya enciende las alarmas en La Noria. Luego de arrancar el torneo con paso firme, La Máquina ha sufrido en las últimas tres jornadas, acumulando resultados negativos que han generado dudas en su funcionamiento, especialmente en la portería.

La derrota más reciente ante Pachuca marcó un punto de quiebre para el equipo celeste, ya que un error de Andrés Gudiño en el primer gol terminó por condicionar el partido. La falla del arquero mexicano no solo impactó en el marcador, sino que también detonó una ola de críticas por parte de la afición.

Los seguidores presentes en el Estadio Cuauhtémoc no dudaron en manifestar su inconformidad, señalando directamente a Gudiño y exigiendo el regreso de Kevin Mier. El guardameta colombiano, quien recientemente se recuperó, se ha convertido en una opción que genera mayor confianza entre los aficionados.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | MEXSPORT

Cruz Azul alternará porteros en Liga MX y Concacaf

Ante este escenario, la directiva y el cuerpo técnico ya tendrían definido un plan para manejar la portería. De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, Director General de RÉCORD, el equipo optará por una rotación entre ambos arqueros para lo que resta del semestre.

Andrés Gudiño se mantendría como titular en los partidos de Liga MX, pese a los cuestionamientos recientes, mientras que Kevin Mier asumiría la responsabilidad en los compromisos internacionales, comenzando con el duelo ante LAFC en la Concacaf Champions Cup.

Kevin Mier con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

La presión crece sobre Gudiño tras errores recientes

La decisión de alternar porteros también refleja la presión que actualmente enfrenta Gudiño, quien ha sido señalado directamente por errores puntuales en momentos clave. La competencia interna con Mier podría ser determinante para definir quién se queda con la titularidad de forma definitiva.

Cruz Azul no solo busca recuperar el nivel que mostró al inicio del Clausura 2026, sino también estabilidad en una posición clave. Con dos torneos en disputa, la gestión de la portería será fundamental para las aspiraciones del equipo celeste en la Liga MX y en el plano internacional.

Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul, ante Pumas | MEXSPORT
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