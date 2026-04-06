Super Mario Galaxy rompe la taquilla 2026: cuánto recaudó en su estreno mundial y por qué es un éxito

La nueva entrega animada de Super Mario Galaxy comenzó su recorrido en cines con cifras contundentes que la colocan como el estreno más fuerte del año. La producción, desarrollada por Illumination en conjunto con Nintendo, ha logrado atraer a millones de espectadores en sus primeros días en cartelera.

En el mercado de Estados Unidos y Canadá, la cinta registró 130.9 millones de dólares durante su primer fin de semana, alcanzando un acumulado de 190.1 millones en cinco días desde su lanzamiento. Estos números reflejan el interés sostenido por la franquicia inspirada en el popular videojuego.

México lidera la taquilla internacional de Super Mario Galaxy con más de 29 millones de dólares./ AP

¿Cuánto dinero ha generado Super Mario Galaxy en su estreno global?

El impacto internacional ha sido igual de relevante. La película debutó en 80 mercados alrededor del mundo, logrando una recaudación aproximada de 372.5 millones de dólares a nivel global. Este desempeño la posiciona entre los lanzamientos animados más importantes de los últimos años.

Entre los territorios con mejores resultados destaca México, donde obtuvo cerca de 29.1 millones de dólares, seguido por Reino Unido e Irlanda, que aportaron 19.7 millones. Estas cifras evidencian la fuerte presencia de la marca en distintos mercados.

En Norteamérica, la película tuvo una amplia distribución con más de 4 mil salas, incluyendo espacios de exhibición premium como IMAX, lo que impulsó su rendimiento en taquilla y atrajo a audiencias que buscan experiencias cinematográficas de gran formato.

Miles de fans acudieron al cine para ver el esperado estreno de Super Mario Galaxy./ AP

El éxito de Super Mario Galaxy frente a su antecesora

A pesar de su sólido debut, esta nueva entrega no supera el arranque de la primera película de 2023, que logró cifras iniciales más altas en el mismo periodo y posteriormente superó los 1,300 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, el desempeño actual confirma que la franquicia sigue siendo una de las más rentables del cine.

El lanzamiento también representa un logro importante para el estudio, que continúa apostando por producciones animadas con alcance global. Además, refuerza la tendencia de llevar historias de videojuegos al cine con resultados comerciales exitosos.

El entusiasmo del público ha sido evidente en las salas, con alta asistencia y una respuesta positiva por parte de familias y fanáticos. La combinación de nostalgia y entretenimiento ha sido clave para mantener el interés.