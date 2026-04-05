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Futbol

¡Se acabó el invicto! Cruz Azul cae y Nicolás Larcamón desata pelea por la portería

Nicolás Larcamón, frustrado por la victoria de Pachuca sobre Cruz Azul | MEXSPORT
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 23:44 - 04 abril 2026
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Nicolás Larcamón habló después de caer derrotados ante Pachuca, por lo que abrió la pelea por la portería tras ver cortado el invicto

Cruz Azul vio cortada su racha de 15 partidos sin perder tras la caída ante Pachuca, y al mismo tiempo, Nicolás Larcamón encendió la lucha por la portería al anunciar rotaciones en los próximos encuentros.

Como lo dije, aún estamos en la etapa de valorar rendimiento; van a rotar el arco por los próximos partidos, pero al mismo tiempo eso no será definitivo en el torneo, salvo que tengan excelente versión ambos

El deseo es que en algún momento haya una decisión como en el resto de los puestos. Mientras tanto, estamos en el análisis de quién se queda con el arco

Opinó sobre el error de Andrés Gudiño y respaldó al arquero mexicano

Respecto al ruido externo, él es un jugador con recorrido, con personalidad y jugador maduro; creo que el error de hoy, se pueden hablar un montón de conjeturas, pero para mí fue mucho más la capacidad que tuvo de asumir y saltar el arco. Hoy lastimosamente tiene ese error

Cruz Azul paga caro sus errores y busca levantarse rápido

Larcamón enfatizó que este tipo de partidos dejan enseñanzas, sobre todo en un torneo donde la exigencia es constante y cualquier descuido puede marcar diferencia. A pesar del golpe, aseguró que el grupo deberá levantarse de inmediato para no perder terreno en la competencia.

Pagamos muy caro los errores. Teníamos tres meses sin perder; hoy le dije a los jugadores que teníamos que reponernos también de este golpe
Christian Ebere, jugador del Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT

Finalmente, el entrenador insistió en que el equipo debe reponerse rápido del golpe anímico que significó perder el invicto.

Siento que esto fue un tropezón; hoy la fecha sigue demostrando que estas situaciones (perder) no son únicamente que nos toca atravesar a nosotros, sino a otros equipos que también ambicionan
Andrés Gudiño, portero de Cruz Azul | MEXSPORT
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