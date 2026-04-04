¿Cuándo y dónde ver el Cruz Azul vs Pachuca?

Vuelve la Liga MX, después del parón de Fecha FIFA, con uno de los encuentros más destacados de la Jornada 13 entre el Cruz Azul y los Tuzos del Pachuca; los dirigidos de Larcamón buscarán regresar a la senda del triunfo para mantenerse cerca del líder, CD Guadalajara.

Los hidalguenses llegan tras quedarse con un valioso punto en la bella airosa ante el actual bicampeón del futbol mexicano y con ello se fueron a la pausa ubicados en el quinto puesto con 22 unidades registrando seis victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Erik Lira y Carlos Rodríguez en un partido de Cruz Azul | MEXSPORT

¿Cómo fueron sus partidos en la Jornada 12?

Cruz Azul sufrió más de la cuenta y apenas logró rescatar el empate ante un Mazatlán que continúa sorprendiendo. La Máquina dejó ir el liderato de la Liga MX. Mazatlán, por su parte, mostró orden y apostando por un planteamiento inteligente. Y es que Josué Ovalle anotó a los 47’ para el equipo local.

Agustín Palavecino anotó a los 63’ al Mazatlán, pero fue anulado por fuera de lugar. El argentino también se ganó la tarjeta amarilla y sumó 5 cartones amarillos y no podrá ver acción ante los Tuzos del Pachuca.

Gabriel 'Toro' Fernández, jugador de Cruz Azul, en el duelo ante Chivas en el Clausura 2026 | IMAGO7

La insistencia celeste finalmente tuvo recompensa hasta el minuto 86, cuando Gabriel Fernández apareció para marcar el tanto que evitó la derrota y cambió el rumbo del cierre del partido poniendo el entorno dramático pero ya no se movería el resultado.

Por su parte, los hidalguenses no lograron vencer a Toluca en el Estadio Hidalgo a pesar de haber tenido un par de oportunidades en el partido que terminó empatado a un gol. En los últimos minutos, estuvo a punto de ganar el cuadro tuzo, pero el arbitraje echó para atrás lo que era el gol que terminaba con el único invicto restante en el campeonato.

Víctor Guzmán peleando por el balón en el Pachuca vs Toluca | MEXSPORT

El primer gol del juego llegó por conducto de Franco Romero, quien se encontró con un rebote dentro del área después de un tiro de esquina en favor de los escarlatas. El empate llegó cuando Montiel, quien regresó después de una larga ausencia, recibió un pase filtrado dentro del área, amagando con meter un centro, pero prefiriendo el disparo directo que terminó venciendo a Hugo González.

¿A qué hora ver?

Todo está listo para que en la bella airosa vuelva a rodar el balón en el Estadio Cuauhtémoc entre La Máquina y los Tuzos este Sábado Santo, 4 de abril, en punto de las 19:05hrs. tiempo del centro de México, y podrás disfrutarlo a través de Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Fecha: 4 de abril

Hora: 19:05

Estadio: Cuauhtémoc