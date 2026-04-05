¡Se derrumba Pachuca! Expulsión de Christian Rivera al 85’ y caos total ante Cruz Azul

En un momento clave del encuentro, Christian Rivera dejó a los Pachuca con un hombre menos tras ver la tarjeta roja al minuto 85 en el juego ante Cruz Azul.

El mediocampista fue expulsado por una acción que parecía innecesaria, complicando seriamente a su equipo en el cierre del partido, cuando aún había mucho en juego.

También se fue Solari en un cierre caliente

La tensión no terminó ahí. Esteban Solari también fue expulsado, en un final cargado de nervios y reclamos.

Con este escenario, Pachuca tuvo que afrontar los últimos minutos en desventaja, poniendo en riesgo un resultado clave ante Cruz Azul. Por suerte para el jugador, su equipo logró arrebatarle los 3 puntos a uno de los mejores equipos del campeonato.