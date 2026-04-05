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Futbol

Cruz Azul lamenta el fallecimiento de la madre de Víctor Manuel Velázquez

Escudo de Cruz Azul en el Coloso de Santa Úrsula | IMAGO7
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 16:42 - 05 abril 2026
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Por medio de un comunicado en redes sociales, el club lamentó la pérdida

El club Cruz Azul informó a través de sus redes sociales el fallecimiento de la señora Natalia Rangel Rodríguez, madre de Víctor Manuel Velázquez, presidente de la institución cementera. El anuncio fue publicado en Instagram con un mensaje solemne en el que el equipo expresó sus condolencias y solidaridad con su directivo y su familia.

La publicación rápidamente generó reacciones entre aficionados, jugadores y miembros de la comunidad futbolística, quienes enviaron mensajes de apoyo al presidente del club. La noticia ha tenido un impacto significativo dentro del entorno del futbol mexicano, especialmente entre seguidores de Cruz Azul.

Víctor Velázquez y la directiva de Cruz Azul tras ganar la CONCACAF Champions Cup | MEXSPORT

Mensaje oficial de Cruz Azul y reacción en redes

En el comunicado, Cruz Azul expresó: "Lamentamos el sensible fallecimiento de la Sra. Natalia Rangel Rodríguez… Deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz" El mensaje estuvo acompañado de una imagen con fondo negro y una cruz blanca, símbolo tradicional de luto.

La publicación superó rápidamente miles de interacciones, reflejando el respaldo de la afición celeste. Comentarios como "Fuerza presi" y mensajes de apoyo evidencian el vínculo entre la directiva y los seguidores del club. Este tipo de comunicación institucional también fortalece la cercanía emocional con la comunidad.

Además, diversas cuentas relacionadas con el futbol mexicano replicaron la información, amplificando su alcance y posicionando la noticia en tendencias dentro de redes sociales.

Impacto en la institución y entorno del futbol mexicano

Víctor Manuel Velázquez ha sido una figura clave en la gestión reciente de Cruz Azul, por lo que este acontecimiento personal ha generado muestras de respeto tanto dentro como fuera del club. Equipos rivales, periodistas deportivos y figuras del medio también se han sumado a las condolencias.

Este tipo de situaciones reflejan cómo el futbol trasciende lo deportivo, mostrando su lado humano y solidario. La respuesta colectiva ante la pérdida evidencia la relevancia de los valores institucionales y la empatía en el deporte profesional.

Panorámica previo a un partido de Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7
Panorámica previo a un partido de Cruz Azul en la Liga MX | IMAGO 7
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