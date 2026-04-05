Esteban Solari, entrenador de Pachuca, manotea a Erik Lira durante el Cruz Azul vs Pachuca

Pachuca dio un golpe de autoridad en el Estadio Cuauhtémoc al vencer a Cruz Azul en un partido marcado por la polémica y la tensión en los minutos finales. A pesar de tener todo en contra, los Tuzos se quedaron con los tres puntos en un duelo que terminó caliente dentro y fuera del campo.

La recta final del encuentro estuvo cargada de controversia luego de la expulsión de Christian Rivera, decisión que desató la molestia del técnico Esteban Solari. El estratega argentino encaró al árbitro central, Víctor Alfonso Cáceres Hernández, quien no dudó en mostrarle la tarjeta roja.

La situación escaló aún más cuando Erik Lira intentó calmar a Solari, pero el entrenador terminó manoteando al mediocampista de Cruz Azul. La intervención del cuerpo técnico de Pachuca fue necesaria para retirarlo del terreno de juego y evitar que el incidente pasara a mayores.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca, durante el duelo ante Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cómo fue el triunfo de Pachuca ante Cruz Azul?

El partido comenzó cuesta arriba para Cruz Azul. Apenas al minuto 6, un error grave de Andrés Gudiño permitió que Pachuca aprovechara la oportunidad y se adelantara en el marcador gracias a Robert Kenedy.

El gol tempranero sacudió a La Máquina, que intentó reaccionar desde el banquillo. Nicolás Larcamón movió sus piezas en busca de equilibrio, dando ingreso a Jorge Rodarte en sustitución de Omar Campos.

La insistencia celeste encontró recompensa antes del descanso. Al minuto 45+1, Osinachi Christian Ebere marcó su primer gol en el futbol mexicano en su primera titularidad, devolviendo la esperanza a su equipo.

Víctor Alfonso Cáceres Hernández, árbitro central del Cruz Azul vs Pachuca del Clausura 2026 | IMAGO7

Kenedy sentencia y Cruz Azul se queda sin respuesta

Para la segunda mitad, el encuentro se mantuvo abierto, pero Pachuca volvió a golpear en el momento clave. Al minuto 59, Robert Kenedy firmó su doblete con una definición que terminó por inclinar la balanza a favor de los Tuzos.

El segundo gol fue un golpe anímico del que Cruz Azul no logró recuperarse. Aunque intentó reaccionar, el equipo perdió claridad en los últimos metros y dejó escapar la posibilidad de sumar en casa.

En los minutos finales, la expulsión de Christian Rivera por una entrada sobre Gabriel Fernández terminó por encender los ánimos. Poco después, Esteban Solari también fue expulsado, cerrando un partido intenso que dejó a Pachuca con una victoria valiosa y a Cruz Azul con más dudas que respuestas.