Carlos Acevedo manda mensaje a Javier Aguirre tras empate de Santos ante América: "quiero estar en el Mundial"

América tuvo todo para llevarse los tres puntos en el TSM Corona, sin embargo, en Torreón una figura pletórica, por no decir divina, se puso los guantes de portero y se enmarañó en el arco santista. Carlos Acevedo fue una figura clave para el empate de Santos ante las Águilas, por lo que terminó por ser el jugador del partido.

En entrevista con ESPN tras el duelo en Torreón, Acevedo agradeció a la afición de los Guerreros y al cuerpo técnico, pero también aprovechó para lanzar un mensaje a Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana. El arquero mexicano comentó que su mayor objetivo es estar dentro de la convocatoria del 'Vasco' para el Mundial de 2026.

Carlos Acevedo, portero de Santos, en el empate ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7

"Siento mucha responsabilidad. Yo quiero estar ahí (en el Mundial). Creo que ha aumentado mucho la competencia interna también desde que llegué a la Selección. Agradecer obviamente a Javier y su cuerpo técnico, y que tengo que demostrarlo cada fin de semana para poder estar en esa lista final", agregó el arquero de Santos.

La nueva cara que les dio Omar Tapia

A mediados de febrero, Omar Tapia asumió el puesto de entrenador interino de Santos, sin embargo, ahora el equipo ha mostrado una ligera mejoría. Pese a ser el último lugar de la Liga MX, el conjunto de los Guerreros ha logrado sumar siete puntos en las pasadas cuatro jornadas, por lo que Carlos Acevedo agradeció el cambio de mentalidad.

Carlos Acevedo, portero de Santos, en el empate ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7

"La intensidad, sin duda. Bueno, creo que fueron muchas cosas que lo que nos pasó, ¿no? Al inicio de campaña, pero bueno, ese ADN guerrero que tiene él (Omar Tapia) de fuerzas básicas creo que lo está demostrando en el campo", comentó Acevedo.

¿Qué sigue para Santos en el Clausura 2026?

Pese a ser el último lugar general con nueve puntos, el conjunto de Coahuila buscará cerrar de manera decorosa el semestre y poner la vista en el Apertura 2026. Después del empate ante América, Santos visitará a Pachuca en la Jornada 14.