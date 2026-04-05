¡Se rompe el partido! Santos Laguna se queda con 10 y caen goles tras la expulsion de Kevin Picon

El partido Santos contra América de la Jornada 13 del Clausura 2026 dio un giro total al minuto 78. Tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decidió expulsar a Kevin Picon por una durísima entrada sobre Rodrigo Dourado.

La roja dejó a Santos Laguna con un hombre menos en el tramo final, obligando al equipo a replegarse y resistir ante la presión del rival.

Llegan los goles en un cierre de locura

Lejos de apagarse, el partido se encendió aún más tras la expulsión. Primero, apareció Cristian Dájome para darle vida a Santos con un gol que levantó a la afición.

Erick Sánchez previo a su lesión I MEXSPORT

Sin embargo, la respuesta fue inmediata. Alexis Gutiérrez marcó para el América, aprovechando los espacios que dejó el conjunto lagunero al jugar con uno menos.