Tormenta de arena cubre el TSM: Santos Laguna vs Club América 'sufre' en su previa

El duelo entre Santos Laguna y América, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX, se vio afectado por las condiciones climáticas en Torreón en su previa.

A tan solo dos horas del arranque, fuertes ráfagas de viento y una intensa tormenta de arena comenzaron a azotar el TSM Corona, complicando el panorama del encuentro.

¡IMPOSIBLE DE VER! 👀🌪️



Mucho viento y una tormenta de arena asotan en el TSM Corona a dos horas de que se dispute el partido de @ClubSantos vs @ClubAmerica 🏟️⚽️



📹@AlexAlfaro48 pic.twitter.com/dxikJN3Ez7 — Quinto Partido (@quintopartidoof) April 5, 2026

Se juega

El video fue captado por Alex Alfaro, quien documentó las condiciones extremas que se viven en la Comarca Lagunera. Lo que se alcanza a ver en el video es la baja visibilidad dentro del estadio, así como el impacto del viento en el terreno de juego y las gradas.

Aficionados lanzan juguetes a la cancha del TSM Corona | RÉCORD