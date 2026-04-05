Tormenta de arena cubre el TSM: Santos Laguna vs Club América 'sufre' en su previa
El duelo entre Santos Laguna y América, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX, se vio afectado por las condiciones climáticas en Torreón en su previa.
A tan solo dos horas del arranque, fuertes ráfagas de viento y una intensa tormenta de arena comenzaron a azotar el TSM Corona, complicando el panorama del encuentro.
¡IMPOSIBLE DE VER! 👀🌪️— Quinto Partido (@quintopartidoof) April 5, 2026
Mucho viento y una tormenta de arena asotan en el TSM Corona a dos horas de que se dispute el partido de @ClubSantos vs @ClubAmerica 🏟️⚽️
📹@AlexAlfaro48 pic.twitter.com/dxikJN3Ez7
Se juega
El video fue captado por Alex Alfaro, quien documentó las condiciones extremas que se viven en la Comarca Lagunera. Lo que se alcanza a ver en el video es la baja visibilidad dentro del estadio, así como el impacto del viento en el terreno de juego y las gradas.
Pese a lo aparatoso de la tormenta, el juego entre Guerreros y Águilas nunca estuvo en riesgo, como sí ha ocurrido en otras ocasiones en la Liga MX, más recientemente en Juárez.