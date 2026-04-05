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Futbol

Tormenta de arena cubre el TSM: Santos Laguna vs Club América 'sufre' en su previa

Conferencia de prensa de América en donde Aarón Mejía confirma que el equipo se siente listo para cerrar el torneo con todo.
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 20:04 - 04 abril 2026
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El juego entre Guerreros y Águilas, sin problemas para jugarse

El duelo entre Santos Laguna y América, correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX, se vio afectado por las condiciones climáticas en Torreón en su previa.

A tan solo dos horas del arranque, fuertes ráfagas de viento y una intensa tormenta de arena comenzaron a azotar el TSM Corona, complicando el panorama del encuentro.

Se juega

El video fue captado por Alex Alfaro, quien documentó las condiciones extremas que se viven en la Comarca Lagunera. Lo que se alcanza a ver en el video es la baja visibilidad dentro del estadio, así como el impacto del viento en el terreno de juego y las gradas.

Aficionados lanzan juguetes a la cancha del TSM Corona | RÉCORD

Pese a lo aparatoso de la tormenta, el juego entre Guerreros y Águilas nunca estuvo en riesgo, como sí ha ocurrido en otras ocasiones en la Liga MX, más recientemente en Juárez.

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