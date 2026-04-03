Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Santos Laguna vs América Jornada 13 Clausura 2026?

El Santos Laguna se enfrentará al América este sábado 4 de abril de 2026 en un encuentro correspondiente a la Liga MX. El partido está programado para comenzar a las 21:10 horas en el Estadio Nuevo Corona. Este duelo enfrenta a dos equipos con realidades muy diferentes en el actual torneo, donde los locales buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes.

El Santos Laguna atraviesa un momento complicado en la Liga MX, ocupando la posición 18 con apenas ocho puntos tras 12 jornadas disputadas. Los Guerreros han mostrado serias deficiencias defensivas, recibiendo 30 goles, la peor defensa del torneo, mientras que solo han anotado 14 tantos. Por su parte, el América se encuentra en la octava posición con 17 puntos en el mismo número de partidos, manteniendo un balance más equilibrado con 13 goles a favor y 11 en contra. La diferencia de nueve puntos entre ambos equipos refleja la disparidad de rendimiento, siendo este encuentro crucial para los locales si quieren abandonar el fondo de la tabla.

Cristian Borja y Juan Brunetta en el América vs Tigres de Liga MX | IMAGO7

El Santos Laguna llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, sumando dos victorias, un empate y dos derrotas. Los Guerreros vencieron al Puebla (2:1) el 22 de marzo, mostrando cierta mejoría tras caer ante CD Guadalajara (3:0) el 14 de marzo. Anteriormente, consiguieron una importante victoria a domicilio frente a Tijuana (1:2) el 9 de marzo, pero perdieron contra Cruz Azul (1:2) el 4 de marzo y empataron con Querétaro FC (2:2) el 28 de febrero. Por su parte, el América ha tenido un desempeño variado en sus últimos compromisos, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Las Águilas cayeron ante Club Universidad Nacional (1:0) el 22 de marzo, empataron con Philadelphia Union (1:1) el 19 de marzo en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y vencieron al Mazatlán FC (2:0) el 16 de marzo. Previamente, derrotaron al Philadelphia Union (0:1) el 10 de marzo en competición continental y al Querétaro FC (1:2) el 7 de marzo en la Liga MX.

El historial reciente entre Santos Laguna y América favorece claramente a las Águilas. En sus últimos cinco enfrentamientos, el América ha conseguido cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota ante los Guerreros. El encuentro más reciente se disputó el 5 de octubre de 2025, con victoria contundente del América por 3:0 como local. Anteriormente, el 26 de enero de 2025, las Águilas golearon a Santos en el Estadio Nuevo Corona por 1:4. El 20 de octubre de 2024, el América volvió a imponerse por 3:0 en su estadio. El único empate en este periodo se produjo el 7 de abril de 2024, cuando igualaron 1:1 en Torreón. El 22 de octubre de 2023, el América se llevó un emocionante partido por 4:3 como local. Este dominio histórico reciente supone un desafío adicional para el Santos Laguna.

Santos alza las manos y gana a Puebla l|MEXSPORT

Aldo López se ha convertido en la figura más destacada del Santos Laguna en esta temporada. El mediocampista ha mostrado una notable capacidad para organizar el juego de los Guerreros, siendo fundamental en la transición defensa-ataque. Su visión de juego y precisión en los pases han permitido generar las mejores oportunidades ofensivas del equipo, a pesar de los problemas defensivos que atraviesan. Por parte del América, Erick Sánchez se ha consolidado como pieza clave en el mediocampo. 'Chiquito' ha destacado por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, siendo un equilibrador en el esquema táctico del América. Su experiencia y conocimiento del terreno de juego serán fundamentales para controlar el ritmo del partido.

¿Cuándo y dónde ver Santos Laguna vs América?

Fecha: Sábado 4 de abril

Lugar: Estadio TSM Corona, Torreón

Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX, LAYVTIME y ESPN