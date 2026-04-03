Gonzalo Pineda es nuevo director deportivo de Santos Laguna

El futbol da revanchas, ya sea fuera o dentro del campo. Después de una etapa como entrenador de Atlas que estuvo lejos de lo esperado, Gonzalo Pineda ahora tendrá un nuevo reto en su carrera profesional: la dirección deportiva de Santos Laguna.

De acuerdo a información de Carlos Ponce de León, Director General de RÉCORD, el exjugador mexicano será el nuevo director deportivo de los Guerreros, todo tras la salida de Braulio Rodríguez, quien fue cesado del cargo el pasado 17 de febrero.

Gonzalo Pineda, en su etapa como entrenador de Atlas | IMAGO7

La revancha de Gonzalo Pineda

La carrera de Gonzalo Pineda como futbolista es muy bien valorada, sin embargo, en los banquillos su historia ha sido diferente. El canterano de los Pumas y rehecho en las Chivas comenzó su andar en los banquillos como entrenador asistente en Seattle Sounders, para después dar el salto al Atlanta United, ambos de la Major League Soccer.

Su primera aventura en el balompié nacional fue con los Rojinegros del Atlas, equipo en el que solo estuvo 24 partidos; con solo cinco victorias, siete empates y 12 derrotas. Será la primera ocasión que el 'Gonzo' esté en la dirección deportiva de un club.

Una de las grandes ventajas para la elección de Pineda es por su vínculo con la directiva santista, la cual es la misma de su anterior etapa con el conjunto jalisciense. Grupo Orlegi eligió al exjugador por su grata experiencia que tuvieron en el banquillo de los Zorros.

Gonzalo Pineda, en su etapa como entrenador de Atlas | IMAGO7

¿Cuándo entrará en funciones Gonzalo Pineda?

Por medio de sus redes sociales, el conjunto santias anunció la llegada de Gonzalo Pineda como su nuevo director deportivo. Santos Laguna publicó un comunicado en el que enaltecen la trayectoria del exjugador mexicano.

Club Santos Laguna informa la incorporación de Gonzalo Pineda como Director Deportivo del Primer Equipo, fortaleciendo su estructura deportiva con un perfil integral y de amplia trayectoria en el futbol nacional e internacional.

Más que lograr terminar el Clausura 2026 de manera decorosa, la presencia de Gonzalo Pineda servirá como un estabilizador del equipo coahuilense. Santos no aparece en la Liguilla del futbol mexicano desde el Apertura 2022, certamen en el que cayó en Cuartos de Final ante Toluca.