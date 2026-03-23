¡Inédito! Jugador de Puebla es expulsado por agredir al árbitro tras salir de cambio

Durante el encuentro entre Santos vs Puebla, correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2026, se suscitó un incidente cuando un jugador de La Franja salió de cambio durante el segundo tiempo cuando Los Laguneros iban ganado parcialmente 1-0.

Santos festeja el gol ante Puebla l MEXSPORT

Casi al minuto 60' de partido, Edgar Guerra salió de cambio por parte del equipo camotero, mientras el jugador salía del campo, intercambió palabras con el cuarto árbitro Fernando Alexander Cruz, posteriormente, el delantero lo empujó por la espalda. Momentos más tarde, el árbitro central Yonatan Peinado le mostró la tarjeta roja.

Edgar Guerra peleando un balón l MEXSPORT

Las cámaras del partido lograron captar el momento donde se observa el momento del empujón al colegiado. No se sabe con exactitud que palabras intercambiaron en el transcurso del suceso por lo que se tendrá que abrir una investigación al respecto.

El colombiano salió visiblemente molesto por su cambio que le dio entrada a Pedro Alexis Canelo, tras la agresión al colegiado y su posterior expulsión, es probable que reciba una sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol de hasta un año de suspensión.

Puebla perderá al menos un partido y hasta que se decida el castigo a uno de sus hombres más desequilibrantes de la plantilla. Edgar Guerra tendrá que afrontar una sanción próxima.

¿Cómo quedó el partido de Santos vs Puebla?

Disputa de balón entre Santos y Puebla l MEXSPORT

Puebla no solo perdió a uno de sus jugadores más efectivos sino que también cayó por 2-0 ante, el que había sido, el peor equipo del torneo Clausura 2026.