¿Dónde ver Santos vs. Puebla? Fecha, hora y transmisión de la Jornada 12 de la Liga MX

No es un simple juego para Santos y Puebla, ya que ambas escuadras necesitan desesperadamente el triunfo para ir escalando posiciones en la tabla de la Liga MX, pero los Laguneros tratarán de hacer pesar su localía para llevarse los 3 puntos.

Juego en busca de salir de la zona baja de la tabla

Santos y Puebla viven momentos complicados en el torneo; los laguneros buscan recuperar regularidad y salir de la última posición de la Liga MX, mientras que La Franja pelea por luchar un puesto en la Liguilla.

Santos Laguna se mantiene en la última posición de la tabla, con solo una victoria, dos empates y ocho derrotas, donde suman 12 goles a favor y 29 en contra, con una diferencia de -17. Los Laguneros buscarán tener rendimiento irregular al intentar conseguir los 3 puntos que los puedan ir encaminando.

Santos Laguna ante Cruz Azul en la Jornada 9 del Clausura 2026 | IMAGO7

Puebla, por su parte, se ubica en el sitio 12 de la tabla, luchando por colarse en la Liguilla del Futbol Mexicano. La Franja lleva un registro de tres victorias, tres empates y cinco derrotas, donde adjuntan 9 goles a favor y 13 en contra, con una diferencia de -4.

Puebla intentó pero no le alcanzó | IMAGO7

¿Dónde ver el partido Santos vs. Puebla?

El partido se llevará a cabo en el Estadio TSM Corona; podrá disfrutarse a las 19:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por ViX Premium en plataforma de streaming.