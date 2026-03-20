Busca Roberto Henaine Buenrostro una expansión urbana estratégica en Puebla

En un contexto de expansión urbana en el Estado de Puebla, proyectos como Plaza Paroli destacan por su ubicación en zonas estratégicas como La Noria, sobre Circuito Juan Pablo II, un punto con alta concentración de actividad comercial y corporativa.

El desarrollo es impulsado por Roberto Javier Henaine Buenrostro, empresario inmobiliario, quien ha enfocado su estrategia en zonas con alta conectividad y flujo constante de personas, rodeadas de oficinas, hoteles, supermercados y complejos residenciales.

El empresario reveló que Plaza Paroli se encuentra en una de las áreas con mayor crecimiento en Puebla, lo que ha permitido consolidar un entorno favorable para proyectos comerciales. La proximidad con avenidas principales facilita el acceso y contribuye a su posicionamiento.

“Elegimos ubicaciones que permitan integrar servicios y conectividad en un mismo espacio”, explicó Roberto Javier Henaine Buenrostro.

El proyecto responde a una tendencia en el desarrollo inmobiliario que prioriza la cercanía con centros de trabajo y vivienda, generando espacios que atienden distintas necesidades de los usuarios.

La zona de La Noria ha registrado un incremento en la actividad económica en los últimos años, lo que ha impulsado la llegada de nuevos desarrollos comerciales y corporativos.

“Plaza Paroli busca formar parte de ese crecimiento y adaptarse a las nuevas dinámicas de la ciudad”, señaló Roberto Javier Henaine Buenrostro.