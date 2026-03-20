La Feria de las Artes regresa a CDMX con entrada GRATIS: libros, cosplay, música y más

La Ciudad de México se prepara para recibir uno de los eventos culturales más atractivos del próximo año: la Segunda Feria de las Artes, que promete reunir talento, creatividad y entretenimiento en un solo lugar.

OGUN Soluciones en TI anunció que esta feria se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril de 2026 en Galerías Plaza de las Estrellas, con entrada totalmente gratuita para todo el público.

El evento se desarrollará de 11:00 a 18:00 horas y contará con una amplia variedad de actividades culturales, entre las que destacan presentaciones de libros, danza, exposiciones fotográficas, jardín del arte, exhibición de pintura, así como shows en vivo de cosplay y música.

La Segunda Feria de las Artes se realizará en en Galerías Plaza de las Estrellas / Especial

Un evento para los amantes del arte

La feria busca acercar a los capitalinos a distintas expresiones culturales y contará con la participación de importantes editoriales como Fondo de Cultura Económica, Editorial Urzua, Editorial Amatlioque, Editorial Diatriba, Editorial Criptica y Editorial Librositos.

Además, el talento artístico será uno de los grandes protagonistas con la presencia de figuras como el escritor David Gutiérrez, el fotógrafo Vladimir Soto y el multifacético Aquarius, quien también es cosplayer y DJ.

En el ámbito visual, participarán artistas como Iván Cuevas, Jessica Martz y Eve Salsan, mientras que el cosplay tendrá representantes como Cova, Bruce Blake y New Mutant, integrantes de la Liga de la Justicia Oscura.

El evento gratuito es para toda la familia donde podrán participar en distintas actividades / Especial

Música, comida y más actividades

La música también será parte esencial del evento con presentaciones de Frantoari Rojas Chávez, Jorge Álvarez y talento del centro de formación artística El Cuerpo Vivo, además de la banda de rock KCT.

Para complementar la experiencia, habrá stands de comida y bebidas como Antojitos Jaky y Jugos Artesanales AMG.

Uno de los espacios más llamativos será la mesa de donación y trueque de libros, donde los asistentes podrán intercambiar ejemplares o donarlos, fomentando así la lectura y la circulación de obras.

Se espera que cientos de personas asistan a esta segunda edición, consolidando a la Feria de las Artes como un punto de encuentro cultural en la capital.