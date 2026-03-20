Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 20 de marzo y sigue perdiendo terreno

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana | FREEPIK
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:09 - 20 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede cambiar en la ventanilla

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 20 de marzo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por la guerra en Medio Oriente.

La moneda nacional quedó en 18.88 unidades por dólar, 3 centavo más que el pasado jueves 19 de marzo.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme:

  • 16.90 a la compra.

  • 18.40 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.75 a la compra.

  • 18.34 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 16.88 a la compra.

  • 18.02 a la venta.

Banorte:

  • 16.50 a la compra.

  • 18.10 a la venta.

Banamex:

  • 17.20 a la compra.

  • 18.14 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.

  • 18.60 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.

Es buen momento para comprar dólares o cambiar, según tus intereses / FREEPIK
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Finanzas
Últimos videos
Lo Último
10:36 FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
10:25 Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
10:23 ¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
09:59 Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
09:57 ¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
09:46 ¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
09:32 Monterrey levanta la mano para albergar los juegos de Irán en la Copa del Mundo
09:25 La Feria de las Artes regresa a CDMX con entrada GRATIS: libros, cosplay, música y más
09:07 Ricardo Salinas Pliego gana batalla legal y recupera sus plataformas de apuestas
08:54 "Confié mucho en mí": Ozziel Herrera reacciona tras remontada de Tigres en Concacaf
Tendencia
1
Futbol Concacaf Champions Cup 2026: Así se jugarán los Cuartos de Final
2
Futbol ¿El Puebla desaparecerá de la Liga MX? Esto es todo lo que se sabe
3
Futbol ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
4
Futbol ¿Arrepentido? Martín Anselmi quiere aclarar su salida con Cruz Azul
5
Futbol Thibaut Courtois es baja con el Real Madrid por lesión; no estará en Champions League ante Bayern Munich
6
Futbol FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
Te recomendamos
FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
Futbol
20/03/2026
FIFA y Carín León lanzan 'Lighter', primera canción del álbum oficial del Mundial 2026
Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
Contra
20/03/2026
Harfuch aclara: Hija del ‘Mayo’ Zambada no fue detenida tras operativo en Sinaloa
¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
Contra
20/03/2026
¿Cuánto cuesta comer mariscos en esta Cuaresma 2026? Profeco revela precios
Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
Futbol
20/03/2026
Santiago Giménez regresa a la convocatoria del AC Milan
¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
Otros Deportes
20/03/2026
¿Volverá la Vuelta a México en 2027? Esto se sabe al momento
¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026
Contra
20/03/2026
¿Te toca declarar? Estos contribuyentes están exentos ante el SAT en 2026