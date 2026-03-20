¿Comprarás dólares? Así cierra el peso este viernes 20 de marzo y sigue perdiendo terreno

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 20 de marzo de 2026, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable, pese a los cambios en el mercado bursátil por la guerra en Medio Oriente.

La moneda nacional quedó en 18.88 unidades por dólar, 3 centavo más que el pasado jueves 19 de marzo.

La moneda se mantiene estable este viernes por lo que no representa gran variedad en su cambio / FREEPIK

El valor del dólar

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme: 16.90 a la compra.

18.40 a la venta. Banco Azteca: 16.75 a la compra.

18.34 a la venta. BBVA Bancomer: 16.88 a la compra.

18.02 a la venta. Banorte: 16.50 a la compra.

18.10 a la venta. Banamex: 17.20 a la compra.

18.14 a la venta. Scotiabank: 16.30 a la compra.

18.60 a la venta.

Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo el banco / FREEPIK

¿Por qué sube el dólar?

Según un análisis financiero de Monex, el avance del dólar a inicios de semana se debe a la incertidumbre económica en Estados Unidos y el retroceso en la confianza del consumidor en México. Sin embargo, el peso ha sabido mantenerse a flote.

Así que si tienes que hacer algún movimiento, hoy podría ser un buen momento para cambiar tus dólares… pero no olvides revisar bien el tipo de cambio en ventanilla.