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¿Trump en una moneda de oro en EU? Esto se sabe

El diseño de la moneda de oro con Donald Trump fue aprobado por un comité federal, pero aún enfrenta obstáculos legales y políticos./ AP
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 21:53 - 19 marzo 2026
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La propuesta contempla una moneda de oro de 24 quilates con un retrato de Trump basado en una fotografía oficial tomada en 2025

El comité federal de arte de Estados Unidos aprobó el diseño de una moneda conmemorativa de oro con la imagen del presidente Donald Trump, como parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia del país en 2026. La decisión ha provocado un intenso debate por sus implicaciones legales y simbólicas.

El diseño incluye elementos tradicionales como “LIBERTY”, “IN GOD WE TRUST” y las fechas 1776-2026./ AP

La propuesta contempla una moneda de oro de 24 quilates con un retrato de Trump basado en una fotografía oficial tomada en 2025 y exhibida en la Galería Nacional de Retratos en Washington. En la imagen, el mandatario aparece apoyando los puños sobre un escritorio.

La propuesta contempla una moneda de 24 quilates con la imagen de Trump basada en una fotografía oficial de 2025./ RS

El diseño aprobado incluye elementos tradicionales de la numismática estadounidense. En la parte superior se lee la palabra “LIBERTY”, acompañada de las fechas 1776-2026. En la parte inferior aparece la frase “IN GOD WE TRUST”, además de 13 estrellas distribuidas a los lados, en alusión a las colonias originales.

¿La moneda con Trump ya será producida?

Aunque el diseño recibió el visto bueno del comité —integrado por miembros nombrados por el propio Trump—, esto no significa que la moneda ya esté en circulación. Aún se discuten aspectos como su denominación y tamaño, mientras que el proceso completo requiere otros avales antes de su producción definitiva.

El proyecto forma parte de las celebraciones por los 250 años de independencia de Estados Unidos en 2026./ AP

Además, la iniciativa no cuenta con consenso total. El Comité Asesor de Monedas Ciudadanas, de carácter bipartidista, rechazó previamente considerar el proyecto, lo que refleja la división en torno a la propuesta.

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