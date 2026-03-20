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CDMX activa doble alerta por frío: prevén hasta 1°C este 20 de marzo

Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 20:33 - 19 marzo 2026
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Autoridades capitalinas alertan por bajas temperaturas y heladas en seis alcaldías de la CDMX durante la madrugada del viernes

La Ciudad de México enfrentará un nuevo descenso de temperaturas justo en el inicio de la primavera, ya que autoridades activaron doble alerta por frío para la madrugada del viernes 20 de marzo de 2026.

De acuerdo con los reportes oficiales, se prevén temperaturas de hasta 1 grado Celsius, así como condiciones propicias para heladas en distintas zonas de la capital.

Habitantes de la CDMX refuerzan medidas contra el frío ante la activación de la doble alerta meteorológica./ RS

Ante este panorama, se emitieron alertas para al menos seis alcaldías, principalmente en áreas altas y zonas con menor densidad urbana, donde el frío suele intensificarse durante la madrugada.

¿Qué alcaldías tendrán más frío en CDMX?

Las bajas temperaturas afectarán principalmente a demarcaciones ubicadas en el sur y poniente de la ciudad, donde históricamente se registran los niveles más bajos de temperatura.En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco

Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente en comunidades vulnerables, ya que el frío podría intensificarse durante las primeras horas del día.

Además, se advirtió sobre la posibilidad de heladas, lo que puede afectar tanto a personas como a animales y vegetación en estas zonas.

Las zonas altas de la CDMX registrarán temperaturas cercanas a los 1°C durante la madrugada de este viernes./ @SGIRPC_CDMX

¿Por qué hace frío si ya comenzó la primavera?

Aunque el calendario marca el inicio de la primavera, las condiciones climáticas pueden variar debido a frentes fríos y sistemas atmosféricos que aún afectan al país en esta temporada de transición.

Este tipo de descensos de temperatura no son inusuales en marzo, ya que el invierno puede extender sus efectos durante los primeros días de la nueva estación.

Autoridades recomiendan el uso de varias capas de ropa ante el descenso térmico en el sur y poniente de la ciudad. / X

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

También se recomienda evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales.

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