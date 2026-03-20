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CDMX activa doble alerta por frío: prevén hasta 1°C este 20 de marzo
La Ciudad de México enfrentará un nuevo descenso de temperaturas justo en el inicio de la primavera, ya que autoridades activaron doble alerta por frío para la madrugada del viernes 20 de marzo de 2026.
De acuerdo con los reportes oficiales, se prevén temperaturas de hasta 1 grado Celsius, así como condiciones propicias para heladas en distintas zonas de la capital.
Ante este panorama, se emitieron alertas para al menos seis alcaldías, principalmente en áreas altas y zonas con menor densidad urbana, donde el frío suele intensificarse durante la madrugada.
¡Cuídate de las enfermedades respiratorias! Toma en cuenta las siguientes recomendaciones para protegerte durante los días fríos:— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 20, 2026
▶️ Cubre nariz y boca
▶️ Usa ropa abrigadora
▶️ Evita cambios bruscos de temperatura
▶️ Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C
▶️ Usa crema… pic.twitter.com/K5k9igUsDq
¿Qué alcaldías tendrán más frío en CDMX?
Las bajas temperaturas afectarán principalmente a demarcaciones ubicadas en el sur y poniente de la ciudad, donde históricamente se registran los niveles más bajos de temperatura.En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco
Las autoridades recomendaron a la población tomar precauciones, especialmente en comunidades vulnerables, ya que el frío podría intensificarse durante las primeras horas del día.
Además, se advirtió sobre la posibilidad de heladas, lo que puede afectar tanto a personas como a animales y vegetación en estas zonas.
¿Por qué hace frío si ya comenzó la primavera?
Aunque el calendario marca el inicio de la primavera, las condiciones climáticas pueden variar debido a frentes fríos y sistemas atmosféricos que aún afectan al país en esta temporada de transición.
Este tipo de descensos de temperatura no son inusuales en marzo, ya que el invierno puede extender sus efectos durante los primeros días de la nueva estación.
Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
También se recomienda evitar el uso de anafres o braseros en espacios cerrados para prevenir intoxicaciones, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales.