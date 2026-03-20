Tren se descarrila en Aguascalientes: muere migrante y hay heridos

Un tren de carga se descarriló la mañana de este jueves 19 de marzo de 2026 en el municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, dejando como saldo una persona muerta, al menos cinco heridos de gravedad y dos más desaparecidas.

El accidente ocurrió en la comunidad de Estación de Chora, donde varios vagones del convoy salieron de las vías, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de los tres niveles de gobierno.

El tren, operado por Ferromex, transportaba carbón y se dirigía hacia el estado de Coahuila. Durante el incidente, entre 10 y más de 20 vagones terminaron fuera de las vías, algunos de ellos cerca de un restaurante de la zona, lo que provocó daños materiales y momentos de pánico entre testigos.

El accidente ocurrió en el municipio de Rincón de Romos la mañana del 19 de marzo./ X: @rosaliliatorrs

¿Qué se sabe de las víctimas del descarrilamiento?

Entre las víctimas se confirmó la muerte de un joven migrante de aproximadamente 20 años, presuntamente originario de Honduras.

Además, al menos cinco personas resultaron heridas, también migrantes, quienes fueron trasladadas a hospitales en Aguascalientes para recibir atención médica. De acuerdo con los primeros reportes, entre ellos habría personas de nacionalidad hondureña y venezolana.

Las autoridades mantienen la búsqueda de dos personas desaparecidas, quienes podrían estar atrapadas entre el material que transportaba el tren, lo que ha complicado las labores de rescate.

Al menos un migrante murió y cinco más resultaron gravemente heridos./ X: @rosaliliatorrs

¿Qué causó el accidente del tren en Aguascalientes?

Las primeras investigaciones apuntan a que el descarrilamiento pudo haber sido provocado por el robo de durmientes, un delito que debilita la estructura ferroviaria. No obstante, no se descarta que también haya influido una falla mecánica o problemas en los rieles.

En el lugar trabajan peritos y personal especializado de Ferromex, así como elementos del Ejército, Guardia Nacional, Protección Civil y el Instituto Nacional de Migración (INM), quienes participan en las labores de rescate y en la atención a los afectados.

Momento exacto del descarrilamiento del tren en la estancia “La Chora” en Rincón de Romos, #Aguascalientes.



Un fallecido y siete heridos, todos originarios descarrilamiento Centroamérica. pic.twitter.com/2SyKIiV1QU — Ismael Dueñas (@ismael_duenas) March 20, 2026

La fiscalía estatal inició los procedimientos correspondientes para el levantamiento del cuerpo e identificación de la víctima, mientras que el INM se encarga de verificar la situación migratoria de los sobrevivientes.

Las labores continúan en la zona, donde maquinaria pesada es utilizada para remover los vagones siniestrados y facilitar la búsqueda de las personas desaparecidas.