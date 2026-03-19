Viajes gratis en Mexibús y Mexicable: proponen pagar con basura reciclable

Una nueva propuesta en el Estado de México plantea ofrecer viajes gratuitos en el Mexibús y el Mexicable a cambio de que los usuarios entreguen residuos reciclables, con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente.

La iniciativa busca incentivar la separación y recolección de materiales como plástico, cartón o aluminio, permitiendo que las personas obtengan beneficios directos en el transporte público a cambio de su participación.

De acuerdo con lo planteado, el esquema funcionaría mediante puntos de acopio donde los usuarios podrían entregar residuos reciclables y, a cambio, recibir acceso sin costo a estos sistemas de movilidad.

Usuarios podrían pagar su transporte entregando plástico, cartón o aluminio./ Pixabay

¿Cómo funcionaría el transporte gratis en Mexibús y Mexicable?

La propuesta contempla que los ciudadanos lleven materiales reciclables a centros específicos, donde estos serían evaluados y canjeados por viajes gratuitos o saldo para utilizar en el transporte.

Este modelo ya ha sido aplicado en otras ciudades del país con resultados positivos, ya que no solo promueve la cultura del reciclaje, sino que también ayuda a reducir la cantidad de residuos que terminan en rellenos sanitarios.

Además, se plantea que el programa contribuya a generar conciencia ambiental, al involucrar directamente a la población en prácticas sustentables.

El programa plantea instalar puntos de acopio para canjear reciclaje por viajes./ Pixabay

¿Ya es una medida oficial en el Estado de México?

Por ahora, la iniciativa se encuentra en fase de propuesta, por lo que aún no ha sido implementada de manera oficial ni existe una fecha definida para su posible aplicación.

Las autoridades deberán analizar su viabilidad, tanto en términos operativos como presupuestales, antes de que pueda convertirse en una política pública.

De concretarse, este esquema podría beneficiar a miles de usuarios que diariamente utilizan el Mexibús y el Mexicable, además de impulsar acciones enfocadas en el reciclaje.