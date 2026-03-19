Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre

Chiquis Rivera presentó la nueva temporada de su docuserie, donde abre su vida personal como nunca antes. / Georgina Sánchez
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:29 - 19 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La cantante abre su vida como nunca antes en su regreso a streaming

La vida personal de Chiquis vuelve a colocarse en el centro de la conversación. La cantante regresa con una nueva temporada de su docuserie Chiquis sin filtro, donde promete mostrar su lado más íntimo, lejos del escenario y sin reservas.

La nueva temporada de “Chiquis Sin Filtro” muestra su proceso de sanación emocional y espiritual. / Georgina Sánchez

¿De qué trata la nueva temporada de “Chiquis Sin Filtro”?

La segunda temporada de la docuserie, muestra una faceta más íntima de la cantante, quien decide abrir las puertas de su vida personal, emocional y espiritual.

En esta entrega, la hija de la fallecida Jenni Rivera profundiza en temas como su crecimiento personal, su relación con la familia y sus nuevas metas, alejándose del glamour para mostrar sus miedos, sueños y procesos internos.

La docuserie muestra una etapa más personal y vulnerable de Chiquis Rivera. / Georgina Sánchez

Chiquis habla de su deseo de ser madre

Uno de los ejes centrales de esta temporada es su deseo de convertirse en madre, un tema que la propia artista ha reconocido como un proceso complejo.

“Tenía mucho miedo de ser mamá… pensaba: si me embarazo, ¿cómo voy a ser una buena mamá?”, expresó la cantante.
Durante la conferencia, Chiquis Rivera reveló su deseo de convertirse en madre junto a su esposo. / Georgina Sánchez

La cantante también compartió que ha recurrido a procesos de sanación emocional y espiritual, incluyendo prácticas como la medicina indígena.

Según explicó, este camino le ayudó no solo a perdonar, sino a soltar: “son dos cosas distintas”, ha señalado.

Responde a polémicas con Lorenzo Méndez

Sobre las declaraciones de su exesposo, Lorenzo Méndez, quien aseguró que su relación fue tóxica, Chiquis fue contundente al negarlo.

Afirmó que muchas de las cosas que se dicen sobre ella “son mentiras”, dejando claro que no comparte esa versión de los hechos.

Aun así, aseguró que le desea lo mejor en su vida personal y profesional.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Chiquis sin filtro?

La segunda temporada de Chiquis sin filtro se estrena el 20 de marzo de 2026 a través de la plataforma de streaming ViX, en su modalidad Premium.

Chiquis aseguró que muchas de las cosas que se dicen sobre ella “son mentiras”. / Georgina Sánchez

Una docuserie más personal y sin filtros

La producción mantiene su estilo documental cercano, ofreciendo acceso a momentos clave en la vida de la artista, desde su entorno familiar hasta decisiones personales importantes.

Además, la serie también aborda conflictos familiares y procesos de reconciliación, mostrando una narrativa más honesta y vulnerable.

Últimos videos
Lo Último
19:52 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Cruz Azul?
19:50 Copa Libertadores: Así quedó definida la Fase de Grupos
19:45 ¿Fernando Alonso sin jefe? Aston Martin realiza movimiento y Adrian Newey no será más el director de equipo
19:27 PREMIO A LA PACIENCIA: fan logró que Keylor le firmara sus guantes
19:26 Tren se descarrila en Aguascalientes: muere migrante y hay heridos
19:11 ‘Respeto, amor y resiliencia’: Anderson Silva y el mensaje de la historia de su carrera
18:42 ¿Silvia Pasquel y Consuelo Duval en "La Casa de los Famosos México" 2026? Esto se sabe
18:35 Muere mujer tras caer del piso 11 de la Torre Reforma Latino
18:22 Luto en el fútbol mexicano: Fallece la madre de Joaquín del Olmo
18:21 Hoy No Circula viernes 20 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Tendencia
1
Futbol Guillermo Ochoa y Álvaro Fidalgo encabezan la lista de México, con mayoría de Chivas
2
Futbol ¡Oficial! El futbol profesional regresará a Veracruz
3
Futbol ¿El Puebla desaparecerá de la Liga MX? Esto es todo lo que se sabe
4
Futbol FIFA sanciona a la Federación Israelí tras solicitud de Palestina
5
Futbol ‘Que lloren en su casa’: Coco Carrasquilla calienta el Clásico Capitalino contra América
6
Contra Hoy No Circula viernes 20 de marzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Te recomendamos
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Cruz Azul?
Futbol
19/03/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Cruz Azul?
Copa Libertadores: Así quedó definida la Fase de Grupos
Futbol
19/03/2026
Copa Libertadores: Así quedó definida la Fase de Grupos
¿Fernando Alonso sin jefe? Aston Martin realiza movimiento y Adrian Newey no será más el director de equipo
Fórmula 1
19/03/2026
¿Fernando Alonso sin jefe? Aston Martin realiza movimiento y Adrian Newey no será más el director de equipo
PREMIO A LA PACIENCIA: fan logró que Keylor le firmara sus guantes
Futbol Nacional
19/03/2026
PREMIO A LA PACIENCIA: fan logró que Keylor le firmara sus guantes
Tren se descarrila en Aguascalientes: muere migrante y hay heridos
Contra
19/03/2026
Tren se descarrila en Aguascalientes: muere migrante y hay heridos
‘Respeto, amor y resiliencia’: Anderson Silva y el mensaje de la historia de su carrera
Otros Deportes
19/03/2026
‘Respeto, amor y resiliencia’: Anderson Silva y el mensaje de la historia de su carrera