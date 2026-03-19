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“Chiquis Sin Filtro” regresa: la cantante revela su sueño de ser madre
La vida personal de Chiquis vuelve a colocarse en el centro de la conversación. La cantante regresa con una nueva temporada de su docuserie Chiquis sin filtro, donde promete mostrar su lado más íntimo, lejos del escenario y sin reservas.
¿De qué trata la nueva temporada de “Chiquis Sin Filtro”?
La segunda temporada de la docuserie, muestra una faceta más íntima de la cantante, quien decide abrir las puertas de su vida personal, emocional y espiritual.
En esta entrega, la hija de la fallecida Jenni Rivera profundiza en temas como su crecimiento personal, su relación con la familia y sus nuevas metas, alejándose del glamour para mostrar sus miedos, sueños y procesos internos.
Chiquis habla de su deseo de ser madre
Uno de los ejes centrales de esta temporada es su deseo de convertirse en madre, un tema que la propia artista ha reconocido como un proceso complejo.
“Tenía mucho miedo de ser mamá… pensaba: si me embarazo, ¿cómo voy a ser una buena mamá?”, expresó la cantante.
La cantante también compartió que ha recurrido a procesos de sanación emocional y espiritual, incluyendo prácticas como la medicina indígena.
Según explicó, este camino le ayudó no solo a perdonar, sino a soltar: “son dos cosas distintas”, ha señalado.
Responde a polémicas con Lorenzo Méndez
Sobre las declaraciones de su exesposo, Lorenzo Méndez, quien aseguró que su relación fue tóxica, Chiquis fue contundente al negarlo.
Afirmó que muchas de las cosas que se dicen sobre ella “son mentiras”, dejando claro que no comparte esa versión de los hechos.
Aun así, aseguró que le desea lo mejor en su vida personal y profesional.
¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Chiquis sin filtro?
La segunda temporada de Chiquis sin filtro se estrena el 20 de marzo de 2026 a través de la plataforma de streaming ViX, en su modalidad Premium.
Una docuserie más personal y sin filtros
La producción mantiene su estilo documental cercano, ofreciendo acceso a momentos clave en la vida de la artista, desde su entorno familiar hasta decisiones personales importantes.
Además, la serie también aborda conflictos familiares y procesos de reconciliación, mostrando una narrativa más honesta y vulnerable.