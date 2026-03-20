Muere mujer tras caer del piso 11 de la Torre Reforma Latino

Una mujer perdió la vida en la Ciudad de México luego de caer desde el piso 11 de la Torre Reforma Latino, ubicada sobre Paseo de la Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho ocurrió este jueves 19 de marzo de 2026, en una zona cercana a la calle Belgrado, en la colonia Juárez, donde servicios de emergencia y elementos de seguridad acudieron tras recibir el reporte.

Mujer fallece tras caer desde un edificio en Paseo de la Reforma, en la CDMX./ X: @ULTIMAHORAENX

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la mujer aparentemente se arrojó desde un balcón del inmueble, aunque serán las investigaciones las que determinen con precisión cómo ocurrieron los hechos.

¿Qué se sabe de la mujer que cayó en Reforma?

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio y, tras valorar a la víctima, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Una mujer murió tras caer varios metros de un edificio sobre Paseo de la Reforma.



Autoridades acordonaron el área.



Vía @nmas pic.twitter.com/6hKgMYIU7W — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 19, 2026

La mujer tenía entre 35 y 40 años de edad y cayó sobre la cinta asfáltica, lo que provocó su muerte en el lugar.

Tras el incidente, la zona fue acordonada por policías, mientras se daba aviso al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

¿Qué indicios hay sobre la identidad de la víctima?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de la mujer. No obstante, de manera preliminar se informó que entre sus pertenencias se encontró un gafete con el nombre de Paula Emilia “N”.

Este objeto podría ser clave para la identificación formal y para ubicar a familiares o personas cercanas.

El incidente ocurrió en la Torre Reforma Latino, en la alcaldía Cuauhtémoc./ X: @ULTIMAHORAENX

Peritos realizaron el procesamiento del lugar mientras continuaban las labores de investigación para esclarecer las circunstancias del caso.

El hecho generó impacto entre personas que se encontraban en la zona y en redes sociales, donde el caso rápidamente se volvió tema de conversación.