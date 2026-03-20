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¿Silvia Pasquel y Consuelo Duval en "La Casa de los Famosos México" 2026? Esto se sabe

Silvia Pasquel y Consuelo Duval. / @sylviapasqueloficial-@consueloduval
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:42 - 19 marzo 2026
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Una nueva filtración pone sobre la mesa nombres inesperados que ya están dando de qué hablar en redes sociales.

Aún no hay confirmación oficial, pero La Casa de los Famosos México 2026 ya encendió la conversación. Una supuesta lista de participantes comenzó a circular en redes sociales, generando expectativa por los nombres que podrían integrarse al reality.

La supuesta lista de participantes de La Casa de los Famosos México 2026 ya circula en redes sociales. / Televisa

¿Quiénes serían los posibles participantes de “La Casa de los Famosos México” 2026?

En los últimos días, distintos nombres de artistas han comenzado a viralizarse como supuestos integrantes del reality, generando conversación entre los fans del programa.

De acuerdo con la información que circula, entre los posibles participantes destaca la actriz Silvia Pasquel, lo que ha llamado la atención debido a su trayectoria en el entretenimiento mexicano.

Silvia Pasquel es uno de los nombres que aparecen en la reciente filtración. / @sylviapasqueloficial

Otro de los nombres que figura en la lista es el de la actriz y comediante Consuelo Duval, reconocida por su trabajo en televisión y comedia, lo que la convertiría en una de las participantes más fuertes en caso de confirmarse.

Otro de los nombres que figura en la lista es el de la actriz y comediante Consuelo Duval. / @consueloduval

Además, también se menciona al creador de contenido y streamer español Cry, cuya posible participación sumaría un perfil digital e internacional al reality.

El streamer Cry también figura en la lista que circula en internet. / @cry_thereal

Sin embargo, hasta el momento, ninguno de estos nombres ha sido confirmado por la producción del reality show.

Un reality que todos esperan

La Casa de los Famosos México se ha consolidado como uno de los realities más comentados, en gran parte por la combinación de celebridades polémicas, convivencia extrema y la interacción constante del público.

Cada temporada genera romances, conflictos y momentos virales, por lo que cualquier filtración sobre sus participantes rápidamente se convierte en tendencia.

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