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¡El dueño del ‘taquito”! Ricardo Marín revivió famoso golazo ante Santos Laguna
El CD Guadalajara está nuevamente encendido en el Clausura 2026 de la Liga MX; el Rebaño se impuso ante Santos Laguna con doblete de la Hormiga González y un tercer gol orquestado por Ricardo Marín quien se llevó todas las miradas.
El famoso ‘4K’ selló la goleada en la Jornada 11 con un golazo y nuevamente con una de las especialidades de la que se está adueñando últimamente una definición de taquito haciendo recordar la anotación realizada en 2024 ante Necaxa.
Goles parecidos de Ricardo Marín
Ricardo Marín anotó el tercer y último tanto del Rebaño Sagrado ante los Guerreros con una definición exquisita. Bryan 'Cotorro' González recibió un balón por parte de Yael Padilla y se escapó por toda la banda izquierda hasta línea de fondo, para después mandar un centro algo retrasado.
El atacante buscó la pelota, dentro del área, y con una definición exquisita, dejó pagando a Carlos Acevedo. El ariete mexicano anotó su primer gol en su regreso al conjunto rojiblanco, y lo hizo de una manera artística, con esa pincelada de tacón.
Durante el Apertura 2024 Chivas firmaría un gran triunfo sobre el Necaxa; sin embargo, la definición excelsa de Ricardo Marín fue la que se llevó el protagonismo debido a una ejecución de tacón después de una jugada por la banda.
Recibió un balón centrado desde la izquierda, en aquella el pase fue a la misma altura del manchón penal, aunque con el balón viajando en el aire para definir ante el marco de los hidrocálidos dejando estático al guardameta.
¿Cómo fue el partido ante Santos Laguna?
Chivas mantuvo su gran momento en el torneo y el paso perfecto en el Estadio Akron con victoria de 3-0 y un Armando 'Hormiga' González como la gran figura de la noche. El delantero rojiblanco firmó un doblete y lanzó un claro mensaje al 'Vasco' Javier Aguirre en busca de un lugar en la lista final rumbo a la Copa del Mundo.
El goleador del Guadalajara fue el gran protagonista del encuentro al extender su racha anotadora en el campeonato y liderar a su equipo hacia su noveno partido consecutivo sin perder como local. La Hormiga anotó al minuto 12 y al 31’, Ricardo Marín hizo el tercero al 90+2.