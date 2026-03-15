Armando González se convierte en el máximo goleador en la era de Amaury Vergara

Armando González atraviesa el mejor momento de su carrera con Chivas. Luego de marcar un doblete frente a Santos Laguna, el delantero rojiblanco sigue consolidándose como el referente ofensivo del equipo y ya se convirtió en el máximo goleador del club durante la gestión de Amaury Vergara.

La 'Hormiga' vive un gran presente en el torneo actual, donde suma ocho anotaciones. Esta cifra lo coloca como el mexicano con más goles en el semestre y lo mantiene en el segundo lugar de la tabla de goleo, únicamente por detrás de Joao Pedro, quien lidera con 10 tantos.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuántos goles lleva Armando González en la era Amaury Vergara?

El buen momento de González no es casualidad. Durante la temporada 2025-2026 ha acumulado un total de 20 goles, resultado de los 12 que marcó el torneo pasado y los ocho que registra en la campaña actual.

Con esta marca, el delantero rojiblanco dejó atrás a varios de los goleadores más destacados que ha tenido Chivas en los últimos años bajo la gestión de Amaury Vergara. Jugadores como Víctor Guzmán, José Juan Macías y Roberto Alvarado habían encabezado la cuota goleadora del equipo en diferentes torneos, pero ninguno había alcanzado la cifra que hoy presume González.

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7

Cerca de igualar récords

Además, el atacante está cada vez más cerca de igualar su propia marca de 12 goles en un torneo, con la que consiguió el campeonato de goleo el semestre pasado. Su rendimiento en el Estadio AKRON ha sido clave, ya que ha logrado anotar en todos los partidos del Rebaño como local durante el presente campeonato.

Por si fuera poco, González también está cerca de alcanzar una marca histórica. Actualmente se encuentra a solo un gol de igualar las 21 anotaciones que Javier 'Chicharito' Hernández consiguió en la temporada 2009-2010. Si logra superarla, se convertirá en el máximo goleador de Chivas en una temporada desde la llegada de Jorge Vergara a la institución.