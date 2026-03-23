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Futbol

Santos Laguna obtiene su segunda victoria en el torneo al vencer a Puebla

Santos celebra su victoria ante Puebla l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 23:08 - 22 marzo 2026
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El equipo de La Laguna sacó tres puntos importantes ante La Franja que incluso terminó con un jugador expulsado

Santos Laguna llega a las ocho unidades en el torneo tras vencer a La Franja del Puebla como locales. El conjunto de Torreón obtiene su segunda victoria del Clausura 2026, aún con la victoria se mantienen como últimos de la tabla general.

Santos durante su partido contra Puebla l MEXSPORT

Puebla le sacó un susto a Santos Laguna muy temprano en el partido después de haber ejecutado un tiro desde medio campo que agarró en mala posición a Carlos Acevedo quien apenas alcanzó a llegar a sacar el balón con la mano.

Vargas remató solo en el área chica tras un tiro de esquina pero mandó la esférica por arriba. De esta manera, La Franja no dejaba de presionar a Los Guerreros a quienes les estaba costando trabajo reaccionar.

El partido se complicó para los de Coahuila cuando Carlos Grueso tuvo que salir de cambio debido a una entrada tipo tijereta que le pegó por detrás en la pierna. Grueso fue reemplazado por Salvador Mariscal.

Santos alza las manos y gana a Puebla l MEXSPORT

Manuel Echeverría ejecutó poco después un tiro de esquina con un balón que quedó libre en el aire pero inmediatamente la zaga defensiva bloqueaba el disparo de Ezequiel Bullaude.

Lucas Di Yorio también intentó rematar rápidamente con un cabezazo directo a portería para buscar abrir el marcador pero el balón quedó muy ancho y la oportunidad se perdía.

El partido fue dominado en gran parte del primer lapso por Santos Laguna pero las llegadas no eran efectivas, en pocas ocasiones Puebla intentaba reaccionar pero tampoco logró el cometido.

Al minuto 59' apareció Lucas Di Yorio quien salió a velocidad con balón controlado, disparó hacia el costado derecho pero el balón encontró a Bullaude quien terminó el trabajo y puso el primero para Los Laguneros.

La expulsión de Edgar Guerra

Puebla hizo un cambio, sacó a Edgar Guerra para darle entrada a Alexis Canelo; sin embargo, al salir de cambio, el delantero colombiano de Puebla empujó al cuarto árbitro por lo que fue inmediatamente expulsado.

Aldo López terminó el trabajo de una buena jugada de Di Yorio quien no pudo concretar la estrategia original debido a la salida del arquero de los camoteros, pero el balón le quedó a López quien puso el 2-0.

Aldo López celebra su gol l MEXSPORT

El gol de Puebla que los metía al partido

Kevin Velasco se descolgó por carril derecho hasta llegar al borde del área chica donde Owen Hernández ya estaba esperando para encarar a Carlos Acevedo y poner el gol del Puebla para sellar el resultado final de 2-1 con victoria para Los Laguneros.

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