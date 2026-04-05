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Futbol

¡Bochornoso! América empata con Santos Laguna; las Águilas jugaron con un hombre de más 15 minutos

Conferencia de prensa de América en donde Aarón Mejía confirma que el equipo se siente listo para cerrar el torneo con todo.
Daniel Estrada Navarrete 23:29 - 04 abril 2026
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Los Guerreros se repusieron con un gran gol de Cristian Dájome

Empate agónico. América, con un jugador más, no pudo vencer a Santos Laguna y empató 1-1 como visitante, en duelo correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. A pesar de que se pusieron arriba en el marcador al minuto 80 con un gol de Alexis Gutierrez, los dirigidos por André Jardine no pudieron mantener su ventaja ni cinco minutos, por lo que su boleto a la Liguilla ‘corre riesgo’ debido al calendario restante.

En la primera mitad, las oportunidades de gol escasearon para ambos equipos. Sin embargo, al minuto 10, las malas noticias para las Águilas se hicieron presentes. Tras disputar un balón dividido, Erick Sánchez sufrió una lesión muscular, la cual le impidió continuar en el terreno de juego. De primera instancia, la lesión parecía no ser grave, pues ‘Chiquito’ fue atendido, pero pudo seguir en el juego.

Erick 'Chiquito' Sánchez, de América, ante Nelson Sahiel Cedillo, de Santos, previo a la lesión del americanista en el Clausura 2026 | MEXSPORT

Sin embargo, tras reingresar al terreno de juego, el mediocampista de las Águilas no pudo seguir debido a una molestia en la rodilla izquierda. En su lugar, fue Vinicius Lima el que ingresó al campo y se posicionó a lado de Rodrigo Dourado. Posteriormente, la primera mitad transcurrió sin tantas opciones, salvo un cabezazo de Lucas Di Yorio, el cual fue rechazado por un defensa americanista en la línea de gol.

Así, sin grandes ocasiones, el marcador se fue sin goles al descanso y con poca claridad para el cuadro de Coapa. Para la segunda mitad, André Jardine no realizó modificaciones y continuó con los mismos once que finalizaron la primera parte. Sin embargo, el conjunto azulcrema, aún con la posesión del balón, no era superior a Santos. 

Kevin Picon en el partido Santos vs. América | MEXSPORT

¿Cómo fue el segundo tiempo entre Santos y América?

Fue hasta el 78’ donde las acciones de emoción se hicieron presentes. Tras una revisión en el VAR, el árbitro central del juego, Fernando Hernández, expulsó a Kevin Picón, para así dejar al conjunto lagunero con un jugador menos. Y apenas dos minutos después, luego de las modificaciones de André Jardine, las Águilas abrieron la pizarra y parecía que se irían con la victoria.

Al minuto 80, luego de rebote dentro del área, Alexis Gutiérrez aprovechó que el esférico quedó a la deriva de frente al arco rival. Con potencia y sin marca, el mediocampista mexicano remató de manera contundente, para así vencer a Carlos Acevedo y poner el 0-1 que le daba los tres puntos al América en ese momento.

Alexis Gutiérrez, de América, en festejo de gol tras su anotación ante Santos Laguna en el Clausura 2026 | IMAGO7

Sin embargo, tres minutos después, luego de un error en la zona baja, Santos consiguió el empate. En mediocampo, Vinicius Lima mandó un trazo para atrás, el cual techó a Ramón Juárez. Tras quedar el balón libre, Cristian Dajomé aprovechó su velocidad para quedar frente a Rodolfo Cota, definir de gran forma y poner el 1-1 que hizo explotar a la Comarca Lagunera.

Tras el empate, América comenzó con el asedio ofensivo en los últimos minutos. Entre un cabezazo de Isaías Violante y luego una gran jugada individual de Brian Rodríguez, las Águilas estuvieron cerca de ponerse nuevamente arriba en la pizarra. Sin embargo, Carlos Acevedo y la poca contundencia del conjunto azulcrema terminaron por dividir puntos en este encuentro.

Cristian Dájome, de Santos Laguna, en festejo de gol ante América en el Clausura 2026 | IMAGO7
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