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¿Donald Trump fue hospitalizado en Walter Reed? Esto es lo que dice la Casa Blanca sobre su salud

¿Donald Trump fue hospitalizado en Walter Reed? / FB: @WhiteHouse
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 17:50 - 04 abril 2026
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La ausencia del presidente de Estados Unidos desató rumores sobre su estado de salud y una posible hospitalización

En las últimas horas, el estado de salud de Donald Trump se convirtió en tendencia tras versiones que apuntaban a una supuesta hospitalización en el Centro Médico Militar Walter Reed. Sin embargo, la Casa Blanca salió a responder ante la ola de especulaciones.

Surgieron rumores sobre la salud de Donald Trump. / iStock

¿Donald Trump está hospitalizado en Walter Reed?

La Casa Blanca negó que el mandatario se encuentre hospitalizado, luego de que circularan rumores en redes sociales sobre un posible ingreso al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

De acuerdo con el director de comunicaciones, Steven Cheung, el presidente se mantiene trabajando con normalidad, incluso durante el fin de semana.

"Nunca ha habido un presidente que haya trabajado más duro para el pueblo estadounidense que el presidente Trump. En este fin de semana de Pascua, ha estado trabajando sin parar en la Casa Blanca y la Oficina Oval. Dios lo bendiga", publicó el funcionario.

La Casa Blanca aclaró los rumores. / FB: @whitehouse

¿Por qué surgieron los rumores sobre su salud?

Las especulaciones comenzaron tras la ausencia pública del presidente durante varias horas, lo que desató dudas sobre su estado de salud.

A esto se sumó la viralización de videos y publicaciones que mostraban una presunta caravana médica cerca del hospital, lo que aumentó la confusión entre usuarios.

Incluso algunos reportes señalaron que la falta de información oficial en un primer momento alimentó la incertidumbre y las teorías en línea.

La ausencia pública del presidente durante varias horas y un video viral desató rumores en redes sociales. / AP

El contexto: la salud de Trump bajo constante escrutinio

No es la primera vez que la salud del mandatario genera conversación pública. A sus 79 años, cualquier ausencia o cambio en su agenda suele detonar dudas.

En revisiones médicas recientes, médicos de la Casa Blanca han señalado que Trump mantiene un estado físico “excelente”, aunque también se ha informado que padece insuficiencia venosa crónica, una condición común en adultos mayores.

El Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, donde surgieron los rumores, es un recinto utilizado históricamente para atender a presidentes de Estados Unidos en chequeos o tratamientos médicos


Aunque la versión de una hospitalización fue descartada oficialmente, la falta de información detallada mantiene la atención sobre el estado de salud de Donald Trump. Por ahora, el mensaje desde la Casa Blanca es claro: el presidente sigue en funciones, pero el tema continúa bajo la lupa pública.

Funcionarios aseguran que el presidente sigue en funciones desde la Casa Blanca. / AP
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