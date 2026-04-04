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Mujeres se enfrentan en funeral en Veracruz tras descubrir relación con el mismo hombre

Dos mujeres protagonizaron una confrontación durante un funeral en Veracruz tras descubrir que ambas tenían una relación con el fallecido. / RS
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 15:41 - 04 abril 2026
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Un momento de duelo terminó en tensión y reclamos frente al féretro, generando reacciones en redes sociales.

Un velorio en Veracruz se volvió viral en redes sociales luego de que dos mujeres protagonizaran una confrontación frente al ataúd del fallecido.

El velorio se volvió viral luego de que una discusión entre asistentes escalara frente al féretro. / iStock

Lo que comenzó como un momento de despedida se transformó en una escena de tensión cuando ambas descubrieron un vínculo inesperado que las unía con el hombre fallecido.

¿Qué pasó en el funeral donde dos mujeres se confrontaron?

De acuerdo con los hechos difundidos en redes sociales, una de las mujeres se encontraba llorando junto al féretro cuando fue cuestionada por otra asistente, quien le preguntó quién era y por qué se dirigía al difunto con frases afectivas.

La situación cambió cuando la mujer respondió que mantenía una relación sentimental con el fallecido. Fue entonces cuando la otra persona reaccionó, asegurando que ella también había sido pareja del hombre.

El intercambio derivó en reclamos, gritos e incluso jaloneos, mientras los asistentes observaban el momento sin intervenir.

Lo que parecía una despedida terminó en reclamos entre dos mujeres frente al ataúd. / RS

Un momento de duelo que terminó en tensión

El incidente, se viralizó rápidamente debido a lo inusual de la escena: un conflicto personal que salió a la luz en medio de un funeral.

Según lo observado en las imágenes, el enfrentamiento ocurrió justo frente al ataúd, lo que generó aún más impacto entre quienes presenciaron el momento.

Las imagenes fueron difundidas en redes sociales. / RS
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