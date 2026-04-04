¿Cuándo saldrá Sean “Diddy” Combs? Reducen su tiempo en la cárcel por segunda ocasión

El nombre de Sean 'Diddy' Combs vuelve a colocarse en tendencia luego de que se confirmara un nuevo ajuste en su fecha de salida de prisión.

El rapero y productor estadounidense, quien cumple una condena en una cárcel federal, podría recuperar su libertad antes de lo previsto, según registros oficiales del sistema penitenciario.

La fecha de liberación de Sean Diddy Combs fue modificada por la Oficina Federal de Prisiones. / AP

¿Por qué le redujeron la sentencia a Sean “Diddy” Combs?

En octubre de 2025, Combs fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión por dos cargos federales de transporte para ejercer la prostitución, tras un juicio en Estados Unidos.

Diddy fue arrestado en septiembre de 2024 y sentenciado en octubre de 2025. / AP

Esta es la segunda vez que se reduce la condena de 'Diddy' Combs, autoridades federales han señalado que estos cambios responden a factores administrativos, entre ellos el buen comportamiento del interno, su participación en programas de rehabilitación y revisiones periódicas del sistema penitenciario.

Además, el rapero cumple su condena en la Institución Correccional Federal de Fort Dix, en Nueva Jersey, donde también participa en programas que pueden reducir el tiempo en prisión bajo ciertos lineamientos.

El productor musical podría salir de prisión antes de lo previsto originalmente. / AP

¿Cuándo podría salir de prisión?

De acuerdo con registros oficiales del Buró Federal de Prisiones, la nueva fecha estimada de liberación del rapero está fijada para el 15 de abril de 2028, lo que representa un adelanto respecto al cálculo anterior.

Este ajuste implica una reducción de aproximadamente 10 días frente a la fecha previa, que contemplaba su salida el 25 de abril del mismo año, e incluso un recorte mayor si se considera que originalmente estaba programada para el 4 de junio de 2028.

Paralelamente, su equipo legal mantiene una apelación ante tribunales federales, en la que busca revocar o reducir aún más la condena impuesta en 2025. Hasta el momento, no hay una resolución definitiva sobre ese recurso.