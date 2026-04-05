Lucas Ocampos desaprueba abucheo a Rayados y afición lo revienta en redes

Rayados de Monterrey atraviesa un momento complicado en el Clausura 2026 luego de sumar su cuarto partido consecutivo sin victoria en la Liga MX. La derrota ante Atlético San Luis en el Estadio BBVA, definida en los últimos minutos, provocó una fuerte reacción de la afición, que despidió al equipo entre abucheos.

El resultado dejó a varios jugadores de La Pandilla visiblemente afectados sobre el césped del inmueble en Guadalupe, Nuevo León. Sin embargo, quien más llamó la atención fue Lucas Ocampos, quien reaccionó de manera polémica ante los reclamos del público.

Lucas Ocampos, jugador de Rayados | IMAGO7

Durante los abucheos, el futbolista argentino realizó un gesto ofensivo hacia la tribuna, lo que encendió aún más los ánimos y marcó un quiebre evidente entre el jugador y la afición regiomontana.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales, donde aficionados y analistas comenzaron a debatir sobre la actitud del jugador y el complicado momento que vive el equipo.

YA LARGATE!!!



Siempre te he defendido, se que tienes condiciones, pero tú mayor enemiga es tu mentalidad inmadura.



• Te lesionaste en un scooter andando borracho

• Te lesionas cuando quieres

• Juegas a medio gas

• Ahora le mientas la madre a la afición



Eres un jugador… pic.twitter.com/uL4Rjg36yt — Enzo de Taquito ✨ ⚽🇫🇮 (@Israelbarronm) April 5, 2026

¿Qué dijo la afición de Rayados tras el gesto de Lucas Ocampos?

Tras la difusión del video, numerosos seguidores de Rayados criticaron duramente a Ocampos, señalando falta de compromiso y actitud dentro del terreno de juego.

"Antes de eso, justo cuando el árbitro pitó el final del partido y la gente, merecidamente, comenzó a abuchear, él empezó a hacer un movimiento circular con las manos en el aire, señalando al estadio. Es una lágrima en el campo y, encima, se enoja con la gente. Pésimo jugador", comentó un aficionado en redes sociales.

Lucas Ocampos con Monterrey | IMAGO7

Otro seguidor también expresó su molestia y recordó episodios anteriores del argentino: "Lo hizo en la primera Final contra América, haciéndose el lesionado al minuto uno del juego de Ida, y también en la Liguilla con su caída del scooter. Por favor, queremos jugadores de verdad, no estos payasos de quinta… es un fiasco este jugador".

Crisis en Rayados y tensión con la afición