Rayados dejó escapar el resultado en casa y agravó su momento tras caer ante Atlético de San Luis

Nadie veía venir esto. Rayados de Monterrey cayó ante Atlético de San Luis con un gol de último minuto de los Potosinos en el Gigante de Acero. La situación con los regiomontanos empieza a ser preocupante, ya que a falta de 3 Jornadas del Clausura 2026, se encuentran fuera de puestos de la Liguilla de Liga MX.

Monterrey pegó primero, pero no supo cerrar el partido

El conjunto regiomontano avisó temprano en el partido. Apenas al minuto cuatro, Jorge Rodríguez probó suerte con un disparo desde fuera del área que se fue por encima del arco. Monterrey mantenía la iniciativa y al 19 encontró recompensa: Urus Durdevic abrió el marcador con un remate de primera dentro del área, tras una asistencia precisa de Oliver Torres.

Uros Durdevic celebrando su gol ante el Atlético de Madrid | MEXSPORT

Rayados continuó insistiendo y al minuto 25 Sergio Canales intentó ampliar la ventaja con un disparo de media distancia, pero el arquero Andrés Sánchez respondió con una buena atajada. Con el 1-0 a favor de los locales, el partido se fue al descanso.

San Luis reaccionó y consumó la remontada en el agregado

Para la segunda mitad, Atlético de San Luis reaccionó rápidamente. Al minuto 48, Joao Pedro aprovechó un balón dentro del área y definió al palo izquierdo para empatar el encuentro, cambiando por completo la dinámica del juego.

João Pedro celebrando su gol ante Monterrey | MEXSPORT

Monterrey intentó retomar la ventaja en los minutos finales. Al 84, Luca Orellano sacó un disparo que pasó por encima del arco, dejando ir una oportunidad clara. San Luis también tuvo la suya al 90, cuando Leonardo Flores remató de cabeza dentro del área, pero Luis Cárdenas evitó la caída de su portería.

Sin embargo, en el tiempo agregado llegó el golpe definitivo. Al minuto 97, David Rodríguez marcó el segundo para Atlético de San Luis, sellando la remontada y el triunfo visitante.

Atlético de San Luis celebrando el gol de último minuto de David Rodríguez ante Monterrey | MEXSPORT

Se aleja la Liguilla para los Rayados