América, Chivas y Rayados de Monterrey sin estadio para Liguilla del Clausura 2026

No habrá permisos especiales por parte de la FIFA. Faltan poco más de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y el organismo internacional tiene claro que no se alterará el cronograma original a conveniencia de los equipos mexicanos. Con ello, más de uno se verá afectado en la Fase Final del Clausura 2026 de la Liga MX.

El torneo de verano está programado para iniciar el próximo 11 de junio, pero la FIFA requiere que los estadios estén desde un mes antes. Ello implica que América, Chivas y Rayados de Monterrey se quedarán "sin casa" desde el 11 de mayo, ya que el Estadio Ciudad de México (el remodelado Banorte), el Guadalajara (Akron) y el Monterrey (BBVA) serán sedes mundialistas.

La FIFA no cedió ante la petición de los clubes

En su columna de este martes en RÉCORD, El Francotirador señaló que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aprovechó la visita del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el marco del Repechaje Intercontinental, para hacerle un par de solicitudes. Una de ellas fue la petición de usar los estadios una vez entregados a la FIFA, la cual -según la fuente mencionada- no respondió a esta inquietud.

Panorámica del Estadio Banorte durante su reinauguración | MEXSPORT

"Exactamente un mes antes del inicio de la Copa del Mundo, las tres sedes entregarán sus inmuebles, con lo que no podrán jugar ahí ni Semifinales ni Final del Clausura. Por eso pidieron chance de jugar aunque ya los tenga FIFA, pero tampoco recibieron respuesta. Ya creo que se la Pérez Prado", escribió el Franco, por lo que parece que los equipos mexicanos tendrán que buscar sedes alternas.

En el caso de las Águilas, aunque ahora están en el Estadio Ciudad de los Deportes, está previsto que regrese al recién reinaugurado Banorte; pero en caso de que llegue a Semifinales o Final, probablemente deberá volver al inmueble en la colonia Nochebuena. Mientras que Chivas, actualmente líder del certamen, su mejor opción parece que será el Estadio Jalisco, sede que ya han usado en años recientes por distintos imprevistos.

Estadio Guadalajara previo al partido entre Nueva Caledonia y Jamaica en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT

Por último, en el caso de Rayados, por ahora parece complicado que clasifiquen a la Fiesta Grande, mucho menos a Semifinales o Final, pero en caso de que así fuera, no hay de momento una sede alterna clara, a menos que se "muden" al Estadio Universitario de Tigres. Esta situación también perjudicará a la Liga MX Femenil, pues aunque sus fechas exactas para la Liguilla no están confirmadas, está previsto que sean en las primeras semanas de mayo.

¿Cuándo es la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX?

De acuerdo con el calendario publicado desde antes del inicio del torneo, la Fase Final está programada para comenzar el sábado 2 y domingo 3 de mayo con los partidos de ida de Cuartos de Final. Los de vuelta están agendados para el sábado 9 y domingo 10, para no empalmarse con las Semifinales de la Copa de Campeones Concacaf entre semana.

Estadio Monterrey previo al partido entre Surinam y Bolivia en el Repechaje del Mundial 2026 | MEXSPORT