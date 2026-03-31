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Empelotados

La nueva profesión de Isaac 'Conejito' Brizuela exjugador de Chivas

Isaac Brizuela durante un calentamiento con Chivas l MEXSPORT
Jorge Armando Hernández 18:28 - 30 marzo 2026
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El exdelantero del Rebaño Sagrado volvió al escenario público pero ahora no como uno más en el 11 titular

Isaac Brizuela volvió a aparecer en el ojo público después de su salida de Chivas y posterior retiro como futbolista profesional. Durante el partido de México contra Portugal, 'El Cone' apareció en el Estadio Azteca recién remodelado.

Brizuela es recordado como uno de los máximos referentes de la última década para las Chivas Rayadas del Guadalajara, consiguiendo el campeonato del Clausura 2017 ante Tigres.

Sin embargo, tras salir de Chivas la temporada pasada no volvió a buscar un equipo en la Primera División y mejor decidió alejarse del mundo de futbol. Con esto cerró 11 años de trayectoria en el club rojiblanco.

Isaac Brizuela llegando a un partido l MEXSPORT

El nuevo empleo de Isaac Brizuela

Durante la reinauguración del Estadio Azteca y posterior encuentro amistoso entre México vs Portugal, Isaac volvió a aparecer pero no como invitado al encuentro y menos como narrador, sino como vendedor de marquesitas.

Isaac Brizuela junto a Gilberto Sepúlveda l MEXSPORT

En el video se observa a modo de película de superheroes, como un vendedor de marquesitas hace alusión a salir de cambio, entregándole su gorra y uniforme a Brizuela y posteriormente, es entrevistado tras finalizar el encuentro.

De acuerdo con la publicación, El Cone acudió en apoyo a un trabajador y no dudó en ponerse el uniforme y vender marquesitas a los aficionados, sin duda, un gran gesto del mexicano.

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