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Futbol

Tijuana rescata empate ante Chivas con gol de último minuto

Jasmine Casarez haciendo la marca l IMAGO7
Jorge Armando Hernández 23:23 - 29 marzo 2026
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Chivas y Xolos repartieron unidades en el Estadio Caliente, las jugadores del conjunto fronterizo mantienen invicto en casa

Las Chivas Rayadas del Guadalajara visitó el Estadio Caliente en La Frontera para enfrentar a Xolos de Tijuana en la Jornada 14 de la Liga MX Femenil. Chivas llegó con la misión de sumar puntos para asegurar su puesto en liguilla mientras que Xolos tenía que ganar como obligación.

El Rebaño sagrado llegó en mejor momento al encuentro a pesar de empatar a cero goles ante Rayadas de Monterrey, estas últimas son líderes de la tabla general.

Chivas intenta abrir el marcador con un disparo l IMAGO7

Así fue el partido

La primera mitad del partido no tuvo grandes momentos, pero el dominio principal del partido fue por parte de Chivas que generó oportunidades al frente, poniendo en problemas a Ana Gaby Paz, la arquera fronteriza pudo mantener el cero en la portería pese a la presión.

Jasmine Casárez tuvo la primer oportunidad para el conjunto de las Chivas disparando directo a portería desde media distancia con potencia, pero la arquera del Xolaje se quedó con el balón.

Nuevamente Chivas intentó adelantarse en el marcador, ahora la encargada de mandar un centro desde medio campo fue Caro Jaramillo cuyo intento rebotó en el travesaño y quedó por encima de las redes.

Alicia Cervantes (derecha) durante el partido l IMAGO7

La jugadora Denisse intentó nuevamente disparando a ras de césped pero no le dio la suficiente dirección al balón que se fue pegado a portería por línea de fondo.

Ahora era el turno del xolaje de atacar, Hancar intentó un disparo que no pudo empezar por la salida al achique de Blanca Félix.

Segundo Tiempo del partido

Xolos quiso tomar la iniciativa ahora para poner en problemas a Chivas y nuevamente Hancar apareció para encarar a Blanca Félix con un disparo al arco que fue bloqueado con los pies por la arquera rojiblanca.

Al minuto 73' Chivas logró poner el balón en las redes, sin embargo, la anotación fue anulada por fuera de lugar, el Rebaño Sagrado estaba poniendo las condiciones para el encuentro.

Chivas celebrando el empate ante Xolos l IMAGO7

Alicia Cervantes coordinó la jugada que le dio el primer tanto a Chivas, a pesar de que se tardó en entrar al espacio mandó una asistencia que fue rematada de cabeza por parte de Mia Urbano, la cuenta ya iba 1-0 en favor del chiverío.

Ya en tiempo de compensación al minuto 97' de partido, encontraron el empate con un centro que empezó desde carril derecho, y nuevamente un remate de cabeza vence a Blanca Félix, sellando en el marcado el 1-1 resultado final.

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