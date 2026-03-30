¡Chivahermana! Alexa Grasso presume regalo de Chivas: "Soy súper fan"

Alexa Grasso, campeona histórica de la UFC y orgullo mexicano, volvió a acaparar reflectores, esta vez fuera del octágono, tras presumir un emotivo regalo de Chivas en el marco de lo que fue su última pelea. La tapatía, reconocida aficionada del Rebaño Sagrado, no ocultó su emoción al recibir un detalle que refuerza su identidad y pasión por el club.

En medio de su preparación para uno de los combates más importantes de su carrera reciente, Grasso fue parte de una dinámica en redes sociales en donde mostró el regalo que le hizo el club rojiblanco.

Alexa Grasso tras la victoria en UFC | CAPTURA DE PANTALLA

Grasso presume regalo de Chivas

El Club Deportivo Guadalajara tuvo un gesto especial con Alexa Grasso, conla intención de animarla para su pelea con Maycee Barber. A través de un paquete personalizado, Chivas buscó motivar a la peleadora, quien ha manifestado en múltiples ocasiones su amor por el equipo.

En el video compartido por la propia Grasso, se observa cómo abre la caja del regalo, la cual llevaba el mensaje "en los corazones mexicanos corre sangre rojiblanca". Este detalle marcó el inicio de un momento cargado de emoción para la campeona mexicana. Dentro del paquete, la tapatía encontró un mensaje que resaltaba la identidad del club y su conexión con la afición, destacando valores como la unión, la pasión y el orgullo nacional que caracterizan a Chivas en todo México.

El momento más especial llegó cuando descubrió una camiseta oficial del Rebaño Sagrado, personalizada con su nombre y el número 9. Este número tiene un significado especial para Grasso, ya que coincide con su fecha de nacimiento, lo que hizo aún más emotivo el regalo. "Soy súper fan, me encanta", expresó con entusiasmo.

¿Cómo le fue a Alexa en su última pelea?

Alexa Grasso demostró su poderío el sábado por la noche en Seattle, al conseguir una contundente victoria por sumisión sobre Maycee Barber en el primer asalto del combate coestelar de peso mosca femenino en el UFC Fight Night. Con una ejecución impecable, la mexicana conectó una potente recta de izquierda que envió a su rival a la lona.

Sin perder tiempo, la tapatía tomó la espalda de Barber y aplicó un mataleón que no le dio oportunidad de reaccionar, obligando al árbitro a detener la pelea a los 2:42 del primer round. Tras la acción, Grasso se mantuvo atenta al estado de su oponente, quien fue atendida por el equipo médico sin que se reportaran consecuencias graves, sellando así un regreso triunfal para la ex campeona mexicana.