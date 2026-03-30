Jannik Sinner necesitó solo 10 minutos para evitar el récord de Jiri Lehecka

Jiri Lehecka se clasificó a la Gran Final del Miami Open encaminándose a igual un récord de Novak Djokovic y Roger Federer. Nadie esperaba que Jannik Sinner le aguara la fiesta al checo.

Lehecka calificó al magno evento sin ceder juegos con su saque, esto si es que se coronaba campeón de Masters 1000, lo hubiese transformado en el tercer tenista en la historia que logra tal marca.

Jannik Sinner en su encuentro con Lehecka l AFP

En apenas su segundo game de servicio , fue quebrado por el tenista italiano a pesar de lograr dos breaks en contra, aún con todo esto, el italiano logró el cometido en su tercera oportunidad.

Lecheka logró mantener 57 games con su saque sin perderlo, lo anterior incluye los encuentros que disputó ante tenistas como Moise Kouame, Ethan Quinn, Taylor Fritz y Martin Landaluce.

Roger Federer y Novak Djokovic han sido hasta el momento los únicos tenistas en la historia en coronarse como Masters 1000 manteniendo sus saques consecutivos sin perderlos.

Jannik Sinner se corona campeón Masters 1000

Jiri Lehecka en su encuentro de La Final l AFP

El tenista italiano se coronó campeón del Miami Open , actualmente es el segundo mejor tenista del mundo.

Jannik Sinner posa con el trofeo en el Miami Open l AFP