Alexa Grasso noqueó a Maycee Barber en UFC Seattle

La excampeona mexicana Alexa Grasso demostró su poderío el sábado por la noche en Seattle, con una contundente victoria por sumisión sobre Maycee Barber en el primer asalto del combate coestelar de peso mosca femenino en el UFC Fight Night. Con ello, regresó a la victoria tras dos derrotas consecutivas.

Alexa Grasso tras la victoria en UFC | CAPTURA DE PANTALLA

Con una ejecución impecable, Grasso conectó una potente recta de izquierda que envió a Barber a la lona. Sin perder un instante, la tapatía tomó la espalda de su oponente y encajó un mataleón que no le dio opción de reaccionar. El árbitro detuvo la pelea a los 2:42 del primer round, declarando a Grasso ganadora por TKO.

Tras el golpe y sometimiento de la mexicana, Barber quedó inmóvil en la lona durante aproximadamente un minuto y Grasso se mantuvo a un lado, a la espera de confirmar el estado de salud de su rival. Afortunadamente, la peleadora de 26 años fue atendida por el equipo médico y por ahora no se reportaron consecuencias graves.

Alexa Grasso tras su victoria | CAPTURA DE PANTALLA

Un regreso triunfal para Alesa Grasso

Gracias a esta victoria, Grasso (17-5-1) rompió una racha de dos derrotas, incluida la pérdida de su título en la trilogía contra Valentina Shevchenko. "Estoy muy contenta, la verdad es que trabajé durísimo para esta victoria", declaró tras el combate, además de que mandó un mensaje de aliento para su rival.

"Siempre le pido a Dios por mí, por mi oponente, que siempre estemos bien, entonces me da gusto que ella esté bien y sé que va a regresar mucho mejor", y reiteró de que la UFC realice un evento en su natal Guadalajara, algo que por ahora no está contemplado en el calendario inmediato.

¿Buscará el regreso al Top 1 del ranking?

Por su parte, Barber (15-3) vio interrumpida una impresionante seguidilla de siete victorias consecutivas, curiosamente iniciada tras su anterior derrota frente a la misma Grasso en febrero de 2021. Por ahora, Barber ocupa el puesto número 5 en el ranking de la división, mientras que Grasso se mantiene en el número 3, empatada con Erin Blanchfield.

Alexa Grasso I IG:@alexa_grasso