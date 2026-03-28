Sale a la luz el mugshot de Tiger Woods tras su arresto por DUI en Florida

El nombre de Tiger Woods vuelve a acaparar titulares, luego de que se hiciera pública su mugshot tras ser arrestado por conducir bajo los efectos (DUI) en Florida.

La imagen muestra al legendario golfista momentos después de su detención, en un episodio que generó gran impacto mediático y que vuelve a circular en redes sociales.

🚨 EXCLUSIVE: Tiger Woods' mug shot taken just after his arrest for DUI in Florida has been released pic.twitter.com/fSSY5ZAyZD — TMZ (@TMZ) March 28, 2026

El arresto de Tiger Woods que sacudió al mundo del deporte

El incidente ocurrió en Florida, donde Woods fue detenido por las autoridades bajo sospecha de conducir en estado inconveniente.

Tiger Woods l AP

En su momento, el propio golfista explicó que no se trató de consumo de alcohol, sino de una reacción a medicamentos prescritos, lo que provocó su estado al momento del arresto.

Aun así, el caso tuvo una fuerte repercusión, considerando la trayectoria y el perfil público de uno de los atletas más importantes en la historia del golf.

Accidente de Tiger Woods l AP

La imagen reaviva uno de los momentos más polémicos de su carrera

La difusión del mugshot vuelve a poner sobre la mesa uno de los episodios más complicados en la carrera de Tiger Woods.

La fotografía, que rápidamente se viralizó, se convirtió en un símbolo de aquel momento, contrastando con la imagen de éxito y dominio que el golfista había construido a lo largo de los años.

Tiger Woods durante uno de los torneos de la PGA | AP

Tiger Woods, entre la polémica y la resiliencia

A pesar de este episodio, Woods logró reconstruir su carrera y volver a competir al más alto nivel, consolidando una de las historias de resiliencia más impactantes en el deporte.

Sin embargo, la publicación de esta imagen demuestra que los momentos polémicos también forman parte del legado de las grandes figuras.