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Futbol Nacional

¡Cifra récord! Hormiga González, el jugador más caro en la Liga MX

Armando 'Hormiga' González en el duelo ante Santos Laguna del Clausura 2026 | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:40 - 30 marzo 2026
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El delantero de la Chivas y vigente campeón de goleo, tiene el valor más caro en la liga

El crecimiento futbolístico de Armando González ha alcanzado niveles históricos en la Liga MX. Tras un par de semestres de verdadera consolidación con Chivas, "La Hormiga" ha logrado escalar hasta la cima de las cotizaciones en el mercado de piernas y puede presumir ser el jugador más caro del futbol mexicano.

Armando 'Hormiga' González | MEXSPORT

'HORMIGA' EN LA CIMA DE LA LIGA MX

De acuerdo con las últimas actualizaciones del sitio especializado Transfermarkt, el valor de mercado de González se ha disparado de forma impresionante en el último año. Mientras que hace apenas doce meses su carta apenas superaba el millón de dólares, hoy el canterano rojiblanco encabeza el listado de los futbolistas más caros en México, con una valoración que alcanza los 17.25 millones de dólares.

Esta distinción adquiere mayor relevancia al considerar el contexto actual de la Liga MX, un circuito que se caracteriza por la constante llegada de "fichajes bomba" procedentes del extranjero. En este escenario, un futbolista formado en México ha logrado arrebatarle la corona de valor a las estrellas internacionales, posicionándose como el activo más preciado de la liga.

Sin embargo, el éxito de Armando González no es un caso aislado en cuanto a la revalorización del talento nacional. El dominio de los futbolistas mexicanos en la parte alta de la tabla de cotizaciones es evidente en este semestre, con varios nombres locales ocupando los puestos de privilegio dentro del top de valores de mercado.

Armando González, de Chivas, en duelo ante Santos Laguna | MEXSPORT

MEXICANOS SE ADUEÑAN DEL TOP

Érik Lira, mediocampista de Cruz Azul, se ubica como el segundo jugador más caro de todo el torneo. El futbolista de La Máquina incrementó su valor de manera considerable para situarse en los 13.80 millones de dólares, cifra que además lo coloca como el elemento más valioso dentro de la plantilla que dirige el conjunto de la Noria.

La competencia se mantiene cerrada en la tercera posición, donde existe un cuádruple empate técnico. En este escalón aparecen Gilberto Mora de Tijuana, Marcel Ruiz de Toluca y Alejandro Zendejas del América, todos ellos con una etiqueta de precio fijada en los 11.50 millones de dólares tras sus recientes actuaciones.

Erik Lira, mediocampista de Cruz Azul | IMAGO7

Dentro de este grupo selecto de élite económica, resalta la presencia de un solo futbolista extranjero. Se trata del brasileño Raphael Veiga, refuerzo estelar del Club América para el presente certamen, quien comparte la valoración de 11.50 millones de dólares con el resto de los jugadores mencionados, cerrando así la lista de los rostros más cotizados del futbol mexicano en la actualidad.

Jugador

Club

Valor de mercado (USD)

Armando González

Chivas

$17.25 mill.

Érik Lira

Cruz Azul

$13.80 mill.

Álex Zendejas

América

$11.50 mill.

Gilberto Mora

Tijuana

$11.50 mill.

Raphael Veiga

América

$11.50 mill.

Marcel Ruiz

Toluca

$11.50 mill.

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