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¡USA es más Rojiblanco! Chivas se queda con el Clásico Tapatío con gol de Ángel Sepúlveda
El Clásico Tapatío llegó al BMO Stadium de Los Ángeles, entre el Atlas y CD Guadalajara con gran expectación entre la afición de los Estados Unidos quienes cumplieron con una buena entrada; sin embargo, las acciones dentro del terreno del juego no fueron las más esperadas.
Pocas acciones se pudieron orquestar en la primera parte en donde los ataques fueron erráticos ni el ‘Mudo’ Aguirre por Atlas, ni Ángel Sepúlveda del Rebaño, pudieron poner peligro sobre el marco rival en este duelo, al menos en la primera parte.
Los equipos se metieron en un juego en medio campo con poca claridad mostrando poco funcionamiento, haciendo el juego aburrido para que finalmente terminara por dejar un cero a cero tras los primeros 45 minutos.
¿Cómo fue el primer gol de Chivas?
Sin embargo, la tónica cambiaría debido a los numerosos cambios y al minuto 56 por fin llegaría el tan ansiado invitado por conducto de Ángel Sepúlveda, el atacante aprovecharía un tiro de esquina por la punta de la derecha para levantarse y conectar sobre el marco de Antonio Sánchez.
El guardameta de los Rojiblancos se vio sorprendido y no pudo sacar el esférico que pudo alcanzar pero no le pudo poner fuerza para sacar del límite del área de meta y con ello Chivas se adelantaba apenas en los primeros minutos de la segunda parte.
Los dirigidos por Gabriel Milito se animaron y tan solo momentos después aparecería Miguel Gómez quien se animaría para sacar un zapatazo desde linderos del área grande; sin embargo, su esférico pasaría por un lado del arco de Antonio Sánchez. Finalmente, el marcador quedaría a favor del Rebaño.
Pelea campal
En redes sociales fueron captados seguidores de ambos equipos en el interior del inmueble protagonizando golpes todos contra todos, incluso haciendo el alboroto ante una pequeña parcialidad de elementos de seguridad que no podían contener la trifulca.
La tensión duró más segundos entre la multitud de seguidores y finalmente pudieron ser controlados, se desconoce hasta el momento si hubo detenidos o tuvieron que abandonar el recinto ante el momento terrible dentro de un estadio en Estados Unidos.